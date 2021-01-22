去年5月1日勞動節，網民號召到沙田新城市廣場「和你Sing」，其間六名人士被票控違反限聚令，人稱「霸氣哥」的曾建峰同日更被兩度票控。六人今在沙田裁判法院提堂，將分兩案進行審訊。其中曾建峰面對的兩張傳票亦被分開處理，意味着須面對兩次審訊。

六名被告分別是曾建峰（45歲）、鄭友惠（47歲）、宋本浩（41歲）、梁凱敏（27歲） 、連穎茵（21歲）及楊秋琪（55歲），同被控於去年5月1日在香港沙田新城市廣場一期中庭，無合法權限或合理辯解下參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。

控方指曾、鄭及宋三人涉案的地點相同，由於牽涉同一事情，證人相同，故要求將此三人的案件合併處理。此外，曾在另一地點被票控，與梁、連及楊的案發地點相約，控方遂申請此4人的案件合併處理。首案押後至2月23日進行審前覆核，次案則排期至5月20日開審。

鄭一度反對與別人一同受審，以「我又唔識佢兩個，唔想聽人哋啲私隱」為由拒絶，辯方亦質疑控方未有提出任何證據證明各被告案件互有關係。惟裁判官香淑嫻最終裁定案件結合處理。

【案件縞號：STFS1-8/20】

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