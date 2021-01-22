全國政協副主席梁振英出席一論壇時表示，沒有反對派在立法會「拉布、打架」後，政府應加緊融入大灣區發展步伐；出席同一論壇的「梁粉」民建聯葛珮帆接力批評港府未有做好開放兩地訊息流互通的工作，拖慢工作的進展。

由梁振英與另一全國政協副主席董建華，於去年3月成立的「香港再出發大聯盟」，今日聯同全國港澳研究會主辦「開闢港深合作新天地-創新科技」研討會，挺梁網媒「港人講地」亦有份直播。

繼日前就特首應由協商抑或選舉產生問題各執一詞後，梁振英今日再借創科問題暗批港府，他以研討會主持身份指，自從立法會沒有反對派再「拉布、打架」後，工作可更有建設性下，認為政府應趁機加緊融入大灣區發展的步伐，而且在結合「官產學研」上，「政府不是萬能的，但是沒有政府的參與，往往也不可能做到成績出來。」

此外，梁振英在致辭時，又搬出國家主席習近平的說話，強調香港應把握機會，「加快融入」深圳科技發展，發揮「雙區建設」、加強港澳創新資源配合等，共同建設大灣區多元化經濟合作發展。

而接力發言的葛珮帆進一步指，議會沒有反對派後是政府大力推動開放兩地訊息流互通的「好時機」，然而港府沒有部門推動相關工作，導致立法會遲遲未能討論相關問題，拖慢兩地訊息流互通的進展，她說「最重要的就是政府要提出來，立法會才能通過」。

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