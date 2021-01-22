網民前年11月11日堵塞各區交通兼發起三罷，就讀中大心理系的女生承認向東鐵綫大埔段路軌投擲竹枝及拒捕，被主任裁判官蘇文隆判囚8個月。女生不服刑期提出上訴，高等法院法官李運騰今下判詞，指以女生背景及年紀，理應予較寬大處理，惟因控罪嚴重及判刑須具阻嚇力，決定維持判刑。李官明言，判刑已相當寬大，甚至可說略低，若非念及其個人情況，他原打算上調刑期。

上訴人盧佩瑤（21歲）原本保釋等候上訴，今在判決後即時收監，她在犯人欄揮手與家人及朋友道別後步入囚室。她於去年8月在粉嶺裁判法院承認一項危及他人安全罪，以及一項拒捕罪。

李官今在判詞中表示，同意律政司所指，控罪所屬法例的立法目的，不單是保障鐵路系統穩定運作，還有保障列車司機、鐵路職員、乘客等人士的安全，而且香港環境擠迫，一旦發生列車出軌等事故，更可能牽連毗鄰的道路使用者及市民和廣大的鐵路乘客，故判刑須具一定的阻嚇力，以防止他人有樣學樣。

官指上訴人強迫別人被動參與「大三罷」極其自私

上訴人稱受社會事件影響而犯案，法官認為並非求情理由，原因是她選擇用不和平及不法的手段，無視別人的權利，強迫別人被動參與他們的所謂「大三罷」，是極其自私、目無法紀及文明社會所不能接受的行為。

法官同意律政司陳詞指，上訴人並非機會主義式隨機犯案，她夥同多人行動，有一定規模，搬運107支長達1.12米的竹枝到場，其中59支已丟進路軌上。上訴人選擇在臨近列車服務開始之際犯事，意圖明顯要癱瘓鐵路網，行為令鐵路職員及警方疲於奔命，令巿民帶來嚴重不便，損失難以估計。

判詞指，即使上訴人沒有案底，背景良好，監禁式刑罰仍是無可避免，請求考慮社會服務令是不切實際。李官不同意上訴方指，原審主任裁判官蘇文隆索取感化令報告，就表示覺得此為適合的判罰選項；反而蘇官在庭上曾「強烈提示」，若上訴人向警方指出幕後主腦，又願意頂證的話，是強大的求情理由，可能會獲輕判。惟會否將一個監禁式刑罰改變為感化，李官仍有保留。

蘇官指上訴人沒勸阻男童犯案「罪加一等」屬原則上犯錯

蘇官原審時批評上訴人沒勸阻涉案12歲男童或趕他回家，反而忍心夥同他犯案，「沒有道義，缺乏人性，罪加一等」。李官認為蘇官的描述是針對上訴人的罪責，既然說「罪加一等」，代表有否少年人參與、上訴人有否出言勸阻等事，在蘇官心中自然有所分別。然而，案中沒證據顯示上訴人有領導或招攬角色，即使她知悉同黨是少年人，沒有勸阻也不應被視為加刑理由，律政司也找不到案例支持，故裁定蘇官在此方面原則上犯錯。

雖然以上訴人的良好背景、相對年輕以至報告內容等求情因素，李官認為適合給予其寬大處理，惟基於控罪嚴重性及判刑須具阻嚇力，李官決定維持兩罪的判刑，駁回上訴。

【案件編號：HCMA247/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！