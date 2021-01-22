社民連前年10.1在灣仔遊行，途中遇上不同政見人士搗亂，其中六旬散工疑與他人損毀社民連的道具棺材。案件早前審結，裁判官林希維今在東區法院裁決時指，多名控方證人不約而同供稱被告多次用雨傘觸及紙棺，而被告的證供企圖置身事外，裁定被告與其他人士夥同犯案，刑事毀壞罪成。林官下令先索取被告背景報告，將案件押後至2月4日判刑，其間被告還押。

裁判官林希維今裁決時指，社民連成員趙志琛作供清晰直接，肯定指出被告孫國榮（65歲）曾用雨傘「撩」涉案紙棺，但亦公允地承認因自己在衝突中倒地，沒有看見雨傘有否碰到紙棺。林官認為趙的證供「合乎常理，沒有半點誇張」，他亦接納兩名作供警員的說法，裁定被告以雨傘多次接觸紙棺是事實。

林官認為被告的證供不可信亦不可理，質疑被告聲稱去看升旗禮，在盤問下卻表示不知道升旗禮的開始時間，又沒有使用前往金紫荊廣場的出口，而在案發地點出現。林官續指，當辯方盤問時指升旗禮不設公眾席，被告支吾以對表示「冇唔代表唔去得㗎」，又聲稱雖然自己接近遊行人士，但看不見衝突發生的經過。林官認為被告的說法是企圖置身事外，將案件描繪成與自己無關。

林官亦認為，打開的雨傘比收起的更容易造成混亂，也可用作隱藏身份。林官最終裁定被告與其他人士擔當不同角色，以達致損毀棺材的目的，可見他們之間有共同協議，被告刑事毀壞罪成。

辯方求情指，被損壞物件價值輕微，而且控方沒有直接證據證明被告夥同他人犯罪。林官聞言謂：「但我rule（裁決）咗囉喎，咩叫控方冇證據？」又補充指是根據環境證供裁定夥同犯罪。

辯方又指，本案首被告早前認罪獲判感化令，建議法庭判刑不應相差太遠，惟林官指出首被告沒有使用工具毀壞棺材，辯方回應指兩被告是夥同犯罪，林官反駁指判刑有不同考慮，又舉例指：「打劫金舖，入面揸槍嗰個，都會判得重過出面揸車嗰個。」

【案件編號：ESCC363/20】

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