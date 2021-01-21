【本報訊】立法會昨第二日辯論施政報告致謝議案，多名官員繼續唱好港版國安法，先有律政司長鄭若驊稱國安法無改變一國兩制，「反而係鞏固根基」，再到保安局長李家超稱有「國家級特工」危害香港和國家安全，不能掉以輕心。政制及內地事務局長曾國衞稱，政府因應國安法要求公職人員宣誓將包括區議員在內，預計農曆年後可將法例交立會審議。

第二日辯論施政報告致謝議案，建制派議員發言只跟大隊唱好國安法及批評示威者，只有非建制派陳沛然提出反對聲音。

官員答辯時也是一面倒唱好國安法，保安局長李家超借發言歌頌國安法起震懾作用，指法律實施五個月後，被捕人數大跌五成，公開支持港獨或勾結外國勢力人士「自我退場」，但他又說不能掉以輕心，因港獨思潮從中蔓延，又稱有「國家級特工和情報人員」插手香港事務，但沒有解釋何謂「國家級特工」，只重提危害國家安全的人「可能走向地下化」。

研境外投票方案

至於建制派力倡改革宣誓制度DQ民主派區議員，政制及內地事務局長曾國衞發言時表明，區議員理應屬於國安法下要宣誓的公職人員，當局決定修訂公職人員宣誓的法例時，將區議員納入修訂範圍，現正積極準備，預計農曆新年後可交立法會審議。至於境外投票問題，曾說當局仍在「仔細研究、通盤考慮」境外投票的問題，並且全力推進相關修例工作，若有方案會盡早提交立法會。

建制派另一發言重點是推「司法改革」，律政司長鄭若驊稱司法改革應由司法機關主導，她只以「平常心」看待，而司法機關一直有進行檢討，例如檢討投訴法官機制、處理案件的效率等。至於建制派主張設立的量刑委員會，鄭指若設立量刑委員會的目的是要求有判刑指引，其實現時的上訴機制已能處理，若針對審案速度慢，則早前終院首席法官已表明會按案件不同類別排優次。

鄭若驊死撐兩制無變

鄭若驊強調，不少國家早已制訂國安法，與港版國安法規管的罪行相近，國安法的域外效力在美國等國家的相關法律也有，並揚言中央一直有訂立國安法的權利和職責，認為「一國兩制冇被改變，反而係鞏固根基」。