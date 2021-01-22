前年平安夜網民發起五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」示威，患焦慮驚恐症的主婦被指在翌日凌晨於旺角街頭踢防暴警員，被控襲警罪，案件今開審。辯方質疑警員比被告高，被告根本踢不到警員的大腿，警員則自稱身高僅1.5米高；及後辯方大狀指自己身高1.7米，行至警員身旁比較，發現兩人身高接近一樣。大狀直認自己成為證物，更打趣說「可以充公」，場面搞笑。

報稱家庭主婦的李貴花(43歲)被指於前年12月25日在旺角砵蘭街及山東街交界襲擊執行職責的警員16214 黃梓峰。根據香港警務處網頁列明，男性投考人身高最少要達1.63米。

拘捕警員先指「冇留意」被告有拍照 看相後稱「記返了」

警員黃梓峰今供稱，案發日凌晨二時許，他奉命於旺角登打士街和砵蘭街交界設立防線，並向朗豪坊方向推進，當時現場有大批示威者聚集，警方曾出示「藍旗」警告現場人士，要求他們散去。黃指現場人士後退，惟被告不肯離開並情緒激動，向警員大叫「警察大L晒呀，死黑警」，當時有其他人企圖將被告拉走但不果。

黃指，由於他擔心被告衝向自己，故一直以胡椒噴霧指向對方，其間被告突然起腳撐中他的左邊大腿，他隨即向被告施以胡椒噴霧，並大叫「襲警，佢踢我」，身旁同袍隨即上前將被告制服於地上。

辯方大律師阮偉明盤問黃時，先問他身高，黃自稱1.5米。裁判官張天雁聞言即謂「1.5米好矮咋喎」，大狀隨即指「我有1.7米高，不如我埋去度下」，遂行至黃身邊，與黃平排站立「度高」，惟發現二兩人高度接近一樣，證明黃遠高於1.5米。

大狀打趣自言變成證物，「我成為咗證物，可以充公」，場面搞笑。大狀再向黃指，被告當時是在沒有任何行動及不聽指示下被噴胡椒噴霧，黃否認。

負責拘捕被告的警員24745鄒家俊接受盤問下指，他將被告帶返警署拍照及錄取口供時，均「冇留意」到被告面部及手部有傷，又指「唔記得」被告曾要求睇醫生，但當大狀向他展示被告於警署內拍攝的照片及口供後，鄒隨即「恢復記憶」稱「我睇到就記返了」，同意被告有受傷及曾要求睇醫生。

多名警員同時向她施胡椒噴霧

被告自辯時透露，與丈夫育有19歲兒子，她在2014年9月證實患上焦慮驚恐症，需服食抗抑鬱藥。

她指前年平安夜晚，與胞姊在旺角朗豪坊逛街，突聽到人聲嘈雜，很多防暴警衝入商場，當時整個旺角區都被警方封鎖，至翌日凌晨，胞姊始找到交通工具回家。她則未能乘車回家，丈夫及後駕車到旺角打算接她，惟區內多處被警方封路兼一字排開，不讓市民通過。

被告解釋，因為見到防暴警以侮辱性字眼罵市民，她一時氣憤，行至有40名警員防線前約1米與警員互罵，其間有穿反光衣人士欲拉走她，當她踏前一步時，很多警員同時向她噴胡椒噴霧，她感到很痛且視線模糊，下意識按著面部，隨即有防暴警用盾牌推她，她指她掙扎期間可能踢到警員。

被告稱她面頰、手掌、小腿及膝蓋都有損傷，因對胡椒噴霧敏感「成塊面腫晒」，她否認用腳踩警員大腿。

控方質疑被告可離開，但卻選擇不離開。被告不同意，強調自己來來回回，「街頭行到街尾，兜咗個大圈，原來又封鎖咗」。

庭上指「黑警辱罵市民」官促改口稱警員

被告同意曾罵警員「死黑警」，控方再指警員其實沒有向她說侮辱性說話，被告不同意，並稱「黑警辱罵市民，她才與黑警互罵」，裁判官張天雁聞言，即提醒被告在法庭內要稱呼「警員」，被告才改口。控方再指是因被告踢警員，警方才噴射胡椒噴霧。被告不同意。

辯方結案陳詞時稱，被告當日踏前一步時，警員黃梓峰以為被告衝向警方防線，於是急不及待向被告噴胡椒噴霧，觸發其他同袍同時向被告噴胡椒噴霧，黃是因為自知理虧，於是指控被告襲警以合理自己的行為。

張官押後至下月8日裁決。

【案件編號：KCCC1517/20】

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