港府選購3款疫苗之一的國產科興疫苗，至今仍未提交數據證實安全。政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝今日（22日）出席電台節目時表示，政府已一直追問科興方面提供數據，而疫苗專家委員會都很心急等待科興提供數據，如科興一日未在醫學期刊刊登整個疫苗研究流程，一日都未可通過委員會的審批。他認為如科興遲遲未有數據，港府要有兩手準備，如探討同樣的科技平台會否有其他疫苗選擇。

曾浩輝指科興疫苗的臨床數據十分關鍵，因疫苗專家委員會著重疫苗的安全性、效率及品質，亦著重科學研究，疫苗應用一定要符合委員會在科學上的要求，才可通過疫苗專家委員會審批。如科興遲遲未有數據，港府將探討同樣的科技平台上會否有其他選擇，惟曾指港府為引入科興疫苗做了很多前期功夫，雙方亦經歷多輪商討。

曾浩輝又稱，委員會初步認為BioNTech和復星的疫苗可安全使用，若獲疫苗專家委員會審批通過，相信食物及衞生局長陳肇始短期内會公佈引入疫苗，再視乎運輸時間，期望在農曆年後可開始接種計劃。他指屆時全港18區最少會有一個接種中心，每日每區可為約2,000人接種，現時大部份中心已有初步計劃，當局正計劃配套；而初期或會有預約系統，但不排除日後可以應付部份無預約的市民即日到場接種疫苗。

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