油尖旺區大爆疫，昨日再多33宗確診來自油尖旺區，其中14宗來自佐敦指定檢測區域。多間傳媒引述消息指，政府正考慮在星期六、日起，在「佐敦指定檢測區域」部分範圍實施「禁足令」強制檢測，但暫仍未有定案；消息指，如果實行「封區」，政府將調動過千名紀律部隊人員及檢測人員參與，包括在各大廈門口駐守及逐戶拍門「洗樓」確保該人士進行檢測，目標在下周一完成圍封區内所有人士檢測。

政府周二宣佈在佐敦指定區域內，再劃出一個區域，東至廟街、南至寧波街、西至新填地街、北至北海街，該區域內的全部約70幢大廈或構築物，不論是否有確診個案，均會被納入強制檢測公告。任何在1月6日至19日期間曾身處任何位於劃定的核心區域內的大廈或構築物超過兩小時人士，須於今日（22日）或之前接受檢測。

圍封區人士可在區內活動

據報道指，在圍封期間在強制檢測區域內或已進入有關區域內人士，須持有陰性檢測報告才可離開，區內人士仍可在區內活動，如購買日用品及到餐廳用膳，但店舖貨品賣完後不准從外補貨。政府估計區內有逾萬人，料圍封兩三天可完成區內全民檢測後解封。政府其間會在區內為有需要者提供基本物資等支援。

政府上月通過修訂香港法例第599J章，容許政府發出限制檢測公告，封鎖某些處所強制檢測，發出公告後所有人要留在該處所，得知檢測結果後才可離開該處所，發出公告後有效期為期7日，政府會提供處所內人士的物質支援。任何人違反限制及檢測宣告或轉移至指明地方的指示，即屬犯罪，可罰款25,000元及監禁6個月。

消防屬員被施壓要求參與行動

據了解，政府計劃調動過千名紀律部隊人員，在「佐敦指定檢測區域」部份範圍實施「禁足令」，其中消防處昨日已通知各大總區，邀請屬員休班期間支援，參加者將獲發額外津貼。

惟《蘋果》接獲消防處屬員反映，部門初時聲稱支援與否純屬自願；未幾有區指揮官和局長疑向屬員施壓，暗示欲升職的屬員便參與行動，質疑上司為向管理層「交數」，「威逼利誘」強迫屬員參與。

工會：同事有權選擇如何運用休班時間

該消防處人員批評，部門只交代當值時間，其他細節欠奉。他坦言，同事們怕拒絕參與行動會得罪上司，影響自己前途，同時擔心與確診人士接觸，繼而令家人染疫。

香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑指，過往部門邀請屬員參與支援工作，多讓屬員自願決定是否參加。而因人員在休班時間參加支援行動可獲額外津貼，故報名反應也算積極。

惟蘇補充，明白部份同事顧慮家人染疫風險，而同事應有權選擇如何運用休班時間，不應出現有同事受壓的情況。

對於當局擴大強制檢測範圍，政府紀律部隊人員總工會主席何振邦發表聲明，表明將繼續全力支持特區政府各項抗疫工作，包括強制檢疫巡查、追蹤個案辦公室及封鎖處所令的執行等，並呼籲會員踴躍參與相關工作。

《蘋果》已就事件向消防處查詢，正等候回覆。

袁國勇：封區「永遠都有啲用」 何時實行難捏

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，暫時不知道執行情況，但指區內出現越來越多個案，政府有需要實行更嚴謹的措施，例如強制檢測一幢樓宇，政府無法不能知道多少人真有檢測，可能出現走漏的情況；如果封區，政府可以登記所有居民的電話和身份證號碼，並可在第5日或第14日再做另一次檢測。

他認為，現在封區「永遠都有啲用」，但越早做越有用。惟他亦指，何時實行封區很難拿捏，政府要觀察數字，發現當中有問題才可實行，「因為當你咁做嘅時候，會影響好多人嘅生計，所以唔係一個容易嘅決定」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在疫情記者會上，多次被問及有傳周末封區的消息，她僅稱沒有補充。

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