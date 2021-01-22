老牌茶樓蓮香樓後⼈兼劍道教練顏尊理，2018年在辦公室內藉詞按摩，伸⼿進⼤學女⽣裙內摸臀，⼜⽤⼿指掃她私處。顏尊理早前被裁定非禮罪成，判監4個月。顏不服定罪及判刑提出上訴，高等法院今頒判詞，駁回其定罪申請，惟法官認為被告與事主師徒關係不強，案件不屬明確的違反誠信，原審量刑起點過高，加上考慮顏年老和對劍道運動的貢獻，裁定其刑期上訴得直，改判2個月。

上訴人顏尊理（67歲），他被指於2018年9⽉21⽇在⿈⼤仙某辦公室內非禮女事主X。高院暫委法官譚思樂在判詞中指，裁判官在處理定罪上沒有不穩妥之處，上訴定罪因而駁回。

就刑罰方面，判詞指，Ｘ並非經常上上訴人所教的劍道堂，兩人師徒關係不強，上訴人利用身份犯案的情況不明顯，案發時亦非上堂時候，Ｘ最初亦同意讓被告替其按摩，故案件不屬明確的違反誠信，6個月起刑點明顯過高。

法官考慮過原審時辯方的求情理由，包括上訴人在Ｘ表示不需按摩後已經停手，認為起刑點應定於3個月；考慮上訴人年近七旬，有良好背景，並對劍道運動的貢獻，決定刑期上訴得直，4個月刑期改判2個月。

【案件編號：HCMA252/19】

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