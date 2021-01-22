美國駐港總領事館外籍職員去年8月離開領事館時，在館外遭裝修工人從後打頭，事後職員頭部需要鏠針。工人早前承認傷人罪，並承認另於去年2月刑事毀壞英國領事館玻璃窗。案件今於東區法院判刑，主任裁判官錢禮接納精神科報告，裁定被告有精神問題，判他入住小欖精神病治療中心3個月。

被告張文達（35歲）原為裝修工人，現報稱無業。他承認去年2月15日在金鐘英國駐香港總領事館外損壞一個玻璃窗，以及於去年8月25日在中環美國駐港總領事館外非法及惡意傷害Todd Raphael。

受襲事主為美國領事館職員，當日下午3時離開領事館大樓時，突然遭被告從後襲擊頭部數下，導致倒地並額頭流血，被告則沿花園道逃離現場。醫療報告顯示，事主右邊大腿有觸痛，身體多處擦傷，額頭裂傷需鏠4針。

【案件編號：ESCC1809、2834/20】

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