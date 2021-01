兩男一女衝鋒隊警員5年前在街頭截查懷疑藏毒男子,在警察記事冊聲稱對男子搜身後,從褲袋找到疑似毒品及吸毒用具,卻被閉路電視踢爆三人從沒搜身或伸手入疑犯褲袋內搜證。三警被控妨礙司法公正,前年在裁判法院受審後罪成,判監10星期。各人不服定罪及量刑提上訴,高等法院今頒判詞指,三警書面口供的「search」應泛指警員「截停搜查」的權力及整套動作,可以涵蓋警員指示被查人士拿出褲袋內東西,並不特指警員搜身,裁定三警未必作出虛假陳述,判上訴得直,定罪及判刑撤銷。

上訴人為男警員鄧文祖(37歲)、女警員李軒賴(34歲)及男警長伍肇龍(47歲),三人在2016年12月至翌年1月案發期間隸屬東九龍衝鋒隊。三人上訴理由均是不曾作出虛假陳述。

高院暫委法官譚思樂在判詞中指出,原審時控辯雙方已同意案件情節不涉及「砌生豬肉」,即捏造證據誣陷事主蕭志邦。現場閉路電視片段可清楚看見,背對鏡頭的事主短暫將手放在褲袋內,然後向花槽扔出相信是黃色錢包,女警李軒賴在花槽拾回,三警在錢包內發現思疑冰毒。

官指漏記情節值得商榷 惟不算虛假陳述

譚官指出,原審控方案情指閉路電視顯示的檢取毒品過程並非如三警所記錄的版本,本案關鍵是三警的記事冊完全沒有記錄事主向花槽扔物件,遺漏了這段插曲。譚官認為做法有商榷之處,絕對不應再出現,但若以純法理角度去看,這個遺漏不算是虛假陳述,只是令三警記事冊及書面口供不全面、不完整。譚官更稱控方沒有證據顯示,假若事主他日被控藏毒,三警會在出庭宣誓作供時,否認曾發生這段插曲。

至於三警是否虛報關於「搜查」的部份,譚官稱依照原審控方案情摘要,控方只針對三警在記事冊及書面口供內,如何描述有關搜查事主、發現毒品,及檢取證物的經過,包括指鄧「he conducted a search on Siu(他對蕭進行了搜查)」、「dangerous drugs were found from Siu’s right trousers pocket(在蕭的右褲袋找到危險藥物)」。

譚官認為,有關描述不單指「搜查」,而是警方常說的「stop and search(截停和搜查)」程序,認為三警的描述很可能只涉及有關權力的運用,而非特指他們伸手入事主口袋內探物,是否有虛假陳述存在合理疑點。

混淆左右褲袋 無關宏旨

此外,閉路電視顯示事主其實是伸手入左邊後褲袋拿出黃色錢包,並非三警書面記錄所指的右褲袋。對此,譚官認為三警當時在事主前方,未必看見事主將手放進左後褲袋,不能抹殺三警可能誤會黃色錢包亦如事主其他財物一樣,是從右褲袋拿出。再者從常理來看,錢包是從左或右褲袋拿出,對警員來說是無關宏旨,左右褲袋的分歧不值得三警去作出虛假陳述,更遑論三警因為這一點而有意圖妨礙司法公正。

【案件編號:HCMA119/19】

