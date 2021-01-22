有消息指，政府正考慮要求所有機組人員包括機師、空中服務員等在執勤返港後，都要在指定隔離酒店檢疫14天，變相撤銷豁免檢疫資格，被指會令航空業雪上加霜。食物及衞生局局長陳肇始接受港台專訪時確認有關消息，並稱是因應全球疫情爆發嚴重，出現多種變種病毒，在「滴水不漏及嚴防輸入」的大前提下收緊豁免檢疫安排，向機組人員表示「不好意思」，但未透露何時實施新安排。

許樹昌倡從高風險抵港機組人員檢疫

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則在商台節目被問到取消豁免機組人員檢疫，指自己近日無參與過有關討論，但之前會上亦曾商討，曾考慮過人性化安排在家檢疫，但無獨立廁所或房間，會有傳播家人的風險。他認為從高風險地方抵港的機組人員有檢疫需要，但亦要考慮人員在當地有否出過社區，或只是留在酒店等因素，暫未知會否收緊。

對於疫苗進展，衞生防護中心轄下科學委員會建議聚焦復星與BioNTech合作，以及阿斯利康供應的兩款疫苗，陳肇始否認港府放棄採購內地科興疫苗，而是因為科興暫未提供詳細數據。早前巴西研究指科興疫苗的有效率僅高於世衞要求的50%，陳說不同國家的研究數據都有不同，會等待科興提供最終報告再決定。

正與第四間疫苗供應商商討 非國藥疫苗

她又透露正與第四間疫苗供應商商討採購，已要求供應商提交數據，但由於簽訂保密協議，未能透露是哪個供應商，但表明不是內地國藥研發的疫苗。陳肇始指最新估計BioNTech的疫苗要下月底才能運抵港，會與供應商研究能否提早送達。

政策「慢咗話畀大家知」

陳肇始亦為自己表現護航，指有批評政府工作慢，但強調政策決定並非一按掣便發生，很多時是準備好但未能公佈，「慢咗話畀大家知」，強調港府去年其後關閉羅湖等部份關口，並非因罷工醫護而讓步。當初確診均經由高鐵從武漢輸港，陳否認是怕得罪中央才沒有要求經高鐵抵港人士申報健康狀況，聲言很早期便禁止來自武漢的人入境，措施已夠嚴厲，但衞生署當時對病毒認識不足，認為入境時量體溫便足以堵截確診者入境，不過未料無病徵人士亦會帶病毒，致最終失守。

陳肇始稱，個案仍未歸零，政府當然有責任，但指市民「好難個個都好聽話」，沒有市民配合，實施防疫措施時會很困難，舉例同一系列的措施於第四波實施的效用較第三波低，是因為市民在抗疫疲勞下有所鬆懈。

陳肇始拒應要求落台

她在專訪中回顧過去一年的抗疫工作，指每一波疫情的經驗都令政府改善防疫策略，但承認某些措施可以思考得更周詳，例如年宵花市安排，以及去年7月禁止午市堂食等。

建制派近期要求撤換陳肇始，陳被問到是否有能力繼續帶領團隊抗疫時，笑言建制派或會有不同意見和看法，她的工作或許未能達到建制派期望，會繼續聆聽和改善，未來會盡最大努力帶領食衞局和衞生署等前行。

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