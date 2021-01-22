前年12月1日市民自發舉行「毋忘初心大遊行」，期間警方發射催淚彈驅散並拘捕多人，事隔一年，再有一男女被帶上法庭控以暴動罪。控方申請押後至2月中再訊，以等候轉介至區域法院審理，僅女被告准保釋候訊，男被告不准保釋，須於監房「過年」。

首被告何靖莎（23歲）為美容市場策劃，次被告為鍾梓軒（25歲）為銀行文員，同被控於2019年12月1日，在紅磡德康街、特安街及船景街一帶附近與陳詩玲及其他身份不詳人士一同參與暴動。

兩人暫時毋須答辯，等候案件轉介往區域法院審理。控方反對二人保釋，惟主任裁判官嚴舜儀考慮後容許首被告以港幣5萬元保釋外出，其間須每日向警署報到，並交出旅遊證件等，而次被告則申請被拒，須要還柙看管。案件押後至2月19日再提堂。

另外，逾百名市民響應網上號召，前年8月27日晚在深水埗警署外聚集，警方多次舉起藍旗，要求人群離開，防暴警在翌日凌晨清場，拘捕多人。當中包括39歲司機黃兆昌，他被控非法集結罪，今解九龍城法院提訊。

被告暫時毋須答辯，控罪指他前年8月28日在深水埗欽州街與汝州街交界與其他不知名人士參與非法集結。押後至3月12月再訊，被告准保釋候訊。據悉，被告因涉他案被繼續扣柙。

【案件編號：KCCC233、237/21】

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