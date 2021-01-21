【本報訊】地政總署助理署長林嘉芬早年與丈夫斥資1,880萬元，在她掌管的元朗錦田發展區範圍買地，打算興建四幢村屋。傳媒及後報道指林疑受惠於內幕消息偷步囤地，地政總署翌日將她調職。事隔多年，林指買地後向地政總署提出建屋申請，通常八個月便完成處理，但她的申請拖拉至今近八年仍未有定案，質疑署方是擔心一旦批准建屋會重新惹起爭議，因政治目的拖延申請。林與丈夫日前向高等法院提出司法覆核，要求署方盡快決定，並賠償延誤建屋損失。

關注新界土地問題的立法會前議員朱凱廸表示，據他所知，同區村民擔心項目最終會改建成骨灰龕，大表反對。朱相信地政總署確實受到一定壓力，不認為署方今次做法不合理或離譜。

地產界：個個都拖咁耐

有地產界人士估計，涉案土地若以一般丁屋規格興建、即每層700平方呎的三層高村屋，每幢售價可達1,700萬至2,000萬元。但他指新界不少建屋申請，例如農地補地價改成建屋用途、以至原居民「套丁」建屋，「個個都拖咗八、九年，好多10年都未起啦，個個都走去告地政，地政都有得賠呀？咁咪好着數？」他亦指出，土地用途一般由規劃署處理，「唔係一定可以起樓」。

司法覆核申請人依序為鄧超文及林嘉芬，兩人報住半山區干德道，建議答辯人為代表地政總署署長的律政司司長。綜合資料，林在囤地新聞曝光翌日被調職，目前仍是助理署長，但改為負責監督九龍、荃灣、葵青及沙田的批地事務。

事緣2012年，林與丈夫購入元朗錦田清潭兩幅相連土地，同年向地政總署申請將舊有構築物改建成四幢村屋。《明報》兩年後頭版報道此事，指林受惠於內幕消息，因應政府有意將錦田發展成居住10萬人口的新市鎮，估計二人建屋後賬面獲利逾半億元。林在事件曝光後捲入廉政公署及政府內部調查，包括涉嫌公職人員行為失當等指控，最終廉署決定不起訴。

兩名申請人於申請書質疑，地政總署署長遲遲未完成審批建屋申請，背後是別有用心及有政治考量，害怕一旦批准建屋，會惹來傳媒進一步報道及相關政治爭議。署方一直拖延，變相懲罰已洗脫失當指控的林，猶如因林對地政總署帶來麻煩和不便而作出懲罰。

此外，署方審批時考慮了不相關、以及在處理申請初期毋須考慮的技術事項，包括查詢化糞池位置、聲稱有公眾擔心影響風水、要求提交斜坡風險研究及岩土評估報告等。申請人認為署方花了接近八年仍未對審批與否表態，屬離譜拖延，要求高院頒下履行職務令，強制署方作出決定，並要求署方賠償擬建屋宇由2016年7月起計的租金損失，以及建築成本上升等開支。

案件編號：HCAL68/21