政府檢測中心日前再爆出呈假陰性個案，一名居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾籍男子，在政府設於廣東道玉器街的採樣站檢測呈陰性反應；惟同晚在廣華醫院的篩檢卻呈陽性。這名男病人的妻兒當日也在玉器街檢測，得出同為陰性結果，但二人結果亦染疫，須入院治療。患者稱未料一家三口齊齊「假陰性」，炮轟採樣站的採樣質素不符標準。

港大微生物學系講座教授袁國勇解釋，患者首兩次到採樣站接受檢測，分別用鼻腔拭子及喉嚨拭子做檢測，他指鼻腔拭子缺點是不能深入探取樣本，而喉嚨拭子敏感度只及鼻咽拭子的百分之七十左右。 袁指深喉唾液樣本較佳，又呼籲所有醫生，如患者有輕微發燒，或呼吸道病徵，而無法解釋原因，應馬上為病人作測試，「唔應該等」。

兩次旨為假陰性 至第11天患者血液已含病毒抗體

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（22日）到爆疫的金威廣場視察時，回應有關假陰性個案。他指，患者很早期已出現喉嚨痛，4日後往看私家醫生，私家醫生認為他是扁桃腺發炎，未有為他做測試，患者仍感不適，兩日後自行往採樣站接受測試，第一次測試結果呈陰性。

患者發病後第9天，因仍感非常不適，故前往另一流動採樣站接受第二次測試，該次結果亦是陰性。同晚患者入廣華醫院，向醫生表示已接受兩次測試皆呈陰性，惟照肺時發現兩邊肺都「花晒」，醫生即為他作鼻咽吸取液測試，檢測結果現陽性；至第11天，廣華醫院醫生為患者抽血，發現血中含有的病毒抗體已呈陽性。

檢測中心只作鼻腔及喉嚨拭子檢測 準確度欠佳

袁國勇解釋，患者首兩次到採樣站接受檢測，分別用鼻腔拭子及喉嚨拭子做檢測，他指鼻腔拭子缺點是不能深入探取樣本，「只可以深入鼻少少」；鼻咽拭子才夠深可取足夠病毒細胞、病毒載量夠高，令測試更準確。

他續指，喉嚨拭子的缺點是其敏感度只及鼻咽拭子的70%左右。病毒載量每7日下降10倍，所以到發病第7天已失去了10倍；未及第14天已不見了100倍。

籲醫生發現病人有輕微病徵應即做檢測

他稱事件的教訓是，病人若有輕微病徵，剛開始病發時，其病毒載量最高，測試呈陽性機會最大，「你越等得耐個載量越低，假陽假陰性嘅機會就越來越高」。他提醒，病人在第7至14日病情最嚴重，第10日之後血液中已產生抗體，失去給抗病毒藥的黃金機會；如能在第4天測試已發現患者呈陽性再入院照肺， 則可及時給患者抗病毒藥，減少他進入呼吸衰竭的狀態。

袁國勇呼籲所有醫生，如患者有輕微發燒，或呼吸道病徵，而無法解釋原因，應馬上為病人作測試，「唔應該等」，又指越早測試越早隔離，對控制疫症最好；若延誤治療黃金期，亦會影響患者癒後情況。

對於有市民以為沒有失去味覺便不是中招，他批評這想法「完全錯誤」，形容因染疫失去味覺症狀的人少於10 %，「十個都冇一個」，「如果佢喉嚨痛但係冇失去味覺，咁就唔驗喇，呢個唔係一個正確嘅做法。」

批鼻腔拭子屬最差採樣方式

袁國勇指出，上呼吸道感染最佳檢測方法是鼻咽吸取液，通常只能在醫院進行，次之「冇咁好但都唔錯嘅方法」為鼻咽拭子，但鼻咽拭子亦要將拭子「擺入好深」，始能取得足夠呼吸道細胞，裏面才含有較多病毒。

袁形容第3個「更加差嘅方法」為喉嚨拭子，其敏感度只有鼻咽拭子百分之七十，「再差啲」為鼻腔拭子，「輕輕喺鼻哥窿嗰度隊入少少，咁就叫做鼻腔拭子，咁就更加差」。

至於下呼吸道感染最佳檢測方法，就是放氣管鏡入內，灌以生理鹽水，再抽出來，稱為氣管氣泡灌液，但過程十分辛苦，病人須接受麻醉，通常病情嚴重的患者才做此檢測。

至於折衷方法則為深喉唾液樣本，「就係你朝頭早，未刷牙未食早餐然後喺喉嚨吐一啖深喉唾液出嚟，起碼都5啖，佢嘅敏感度足夠好過晒上述嗰啲。」

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