15歲少年被指前年10月破壞觀塘港鐵站升降機，日前在觀塘法院審訊時，辯方指警長毆打少年逼供，少年父親供稱在警署聽到屏風後傳出「砰呤嘭唥」聲，後來發現兒子受傷。案件今續審，裁判官屈麗雯裁定控方未能證明少年對刑事損壞罪自願招認，因此剔除有關供詞，裁定該罪不成立；不過少年面對的非法集結和管有攻擊性武器罪則表證成立。同案被告今供稱，當日無故被指襲警，遭警方動武制服，防暴警在他面前放下疑似電槍，他即時大叫澄清不屬於他，對方遂拿走物件。

兩被告依次是現已16歲的李姓少年及現時19歲男學生高朗，他們被控於前年10月7日在觀塘港鐵站A1出口2號升降機外非法集結。李姓少年另被控刑事損壞及管有攻擊性武器兩罪，控罪指他損壞該站2號升降機，以及在觀塘瑞和街近常寧道一個停車收費錶管有雷射筆。

高另被控管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毀財產及拒捕三罪。控罪指他同日在觀塘瑞寧街管有彈射器、鋼珠、一把可換刀頭金屬棒、一把鋸、一把斧頭、一把鐵鏟、兩瓶噴漆、一把鎚子、兩個打火機及一把可折疊刀，以及抗拒警員18267。

在大專院校修讀視藝科的高出庭自辯，供稱當晚穿著紅色阿仙奴波衫，相約兩名友人在觀塘區用膳，其黑色背包內裝有兩副豬嘴及眼罩等物品，準備交給友人。庭上播放三段閉路電視片段，高一眼就能辨出自己與眾不同的衣著特徵。

高憶述橫過馬路時，一群穿著黑衣人迎面跑向自己，大喊：「防暴追啊！」他於是轉身與黑衣人一同奔跑。及至一處斜路，高停步喘氣，突見「全綠嘅一隻嘢，塊面黑色嘅」出現在眼前，持警棍指向他說：「X你老母，打X我。」高即時舉高雙手回答：「喂，阿蛇，我乜X都冇做。」對方手起棍落，打向他左邊頭部，再向他面部一拳，然後扯其衫領及面罩，將他拉跌，並謂：「蒙面好X型啊？」

高續說他當時趴在地上，防暴警用膝蓋「鋤」他的腰，「捽咗好耐，係咁捽。」其後第二名防暴過來再用膝蓋鋤腰，對他反手鎖上手扣。辯方問高，聽到有防暴警察為何害怕，高答「佢哋會亂咁打人」。

高指，當時有一名防暴警特意在他面前放下一件銀色物件，疑似電槍，他即時大喊：「X你老母，做乜X嘢執支電槍畀我，唔X係我㗎。」防暴隨即彎腰拾起，步上警車。高指該防暴警便是控方第七證人。案件下周一續審。

【案件編號：KTCC412/20】

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