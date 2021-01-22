在餐廳洗碗養育兩子的中年寡婦，日前透過平機會入稟區域法院，控告前僱主及兩名男同事違反《性別歧視條例》，指同事工作期間屢次對她性騷擾，包括說出「男人就係要X人X，唔通俾你個仔X咩，梗係俾我X喇」、「呢啲係妳嘅X水，我幫你賴X吖」等，而僱主收到投訴後未有制止，只叫事主容忍。事主稱精神及情緒受困，抑鬱惡化，因而要入院治療，至今猶有餘悸，要求法庭下令三人道歉及賠償共48萬元。

申索人陳女士由平機會代表，第一答辯人是在油塘中心嘉華商場經營「新APM小廚」的僱主許家富，第二和第三答辯人是廚房員工易家華和易志龍。

僱主否認指控：（個女人）啲粗口仲勁過班廚房佬

記者今午到訪涉案餐廳，老闆、即第一答辯人許家富透露，涉案廚工是堂兄弟，但現已離職。許表示，未曾聽過涉案露骨說話，「但個女人就粗口爛舌，啲粗口仲勁過班廚房佬」，他稱申索人在餐廳工作3年，若真如她所言受到侮辱，理應早已報警，直指對方因不滿被解僱而懷恨在心報復。

許憶述，申索人於2019年4月曾將熱水撥向其中一名答辯人，對方用湯勺還擊打頭，事件驚動警察，但最終和解，他遂解僱申索人。惟申索人接連到平機會、勞工處投訴他，至今仍不時在餐廳附近流連，「可能想捉我廚房有冇戴口罩」；許並向記者展示餐廳閉路電視，指對方晚上10時仍在附近徘徊，形容對方死纏爛打，「呢個女人癡㗎」。

至於被指沒有替申索人購買勞工保險及供強積金，許解釋，是申索人自言不想報稅，要求用支票或現金出糧，由於當時難請洗碗工，所以答應。事後為此被控，罰款4,500元。許批評平機會基於自信對方片面之詞，稱無錢與對方打官司糾纏，自言「黑仔」。

申索人指僱主與員工「同樂」

據申索書透露，申索人2001年喪偶，獨自撫養兩名兒子，是家庭唯一經濟支柱，兒子現已成年。申索人自2015年4月起在許家富經營的另一餐廳洗碗，2018年4月起調往位於同一商場的涉案「新APM小廚」洗碗，時薪55元，每月工作30天。

申索人與第二及三答辯人甚少交談，惟自2018年11月起，兩人多次對申索人出言語性騷擾，包括「男人就係要X人X，唔通俾你個仔X咩，梗係比我X喇」、「阿姐，呢啲係妳嘅X水，你係唔係無男人X吖，我幫你賴X吖」、「冇丈夫，你應該俾我X，你好耐無俾男人掂過，不如你比我X，或者你勾引我阿叔，你乜都有得食」等等。

有次申索人詢問為何沙煲內有水，第二答辯人說：「呢啲係妳嘅X水」。當申索人與另一名男侍應對話時，兩人向男侍應說：「佢係唔係畀佢個X你睇？佢個X點吖？」

申索人感到被冒犯、侮辱及威嚇，向僱主許家富投訴請辭，惟對方叫她容忍。僱主有時也會在申索人面前與員工「同樂」，例如僱主被第三答辯人捉弄摸下體時，會表現得高興並開玩笑指「再摸扣工資」。

事主遭解僱 後揭僱主沒買保險及供強積金

由於申索人多次投訴，與同事之間的工作關係變得惡劣，最終於2019年4月遭解僱。三個月後，申索人向平機會投訴，平機會調停不果，申索人遂興訟索償。

申索書指許家富身為僱主，並無採取任何合理切實可行的措施，防止其僱員作出歧視及性騷擾行為；當申索人投訴時，他不但置之不理，反而要求申索人容忍。此外，許家富更被揭發沒有替申索人購買工傷保險及供強積金。

針對第二及第三答辯人，申索書指兩人令申索人尊嚴受損，精神及情緒受困至失眠，需尋求精神治療，更直接影響兩名兒子的情緒及生活。申索人至今猶有餘悸，導致患有的混合焦慮抑鬱症惡化，去年一度入院接受精神科治療，至今仍要定期覆診。申索人要求法庭頒令三人違反《性別歧視條例》，向申索人作出書面道歉，並向三人追討感情損害及懲罰性賠償合共48萬元。

【案件編號：DCEO2/21】

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