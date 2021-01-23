建制陣營再就下任特首產生辦法各執一詞。繼早前全國政協副主席梁振英主張以協商產生特首，隨即被特首林鄭月娥反駁指「以選舉產生比較好」後。前立法會主席曾鈺成借受訪暗批梁振英未有完整解讀《基本法》，認為用協商「是退步而不是進步」，有違「循序漸進」，不過《大公報》評論文章又間接反駁曾鈺成「斷章取義」，其說法令人「莫名其妙」。

《基本法》第45條列明，特首在當地通過選舉或協商產生，由中央任命。特首產生辦法按香港實際情況和循序漸進原則而規定，最終達至由廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生。同時，45條亦列明具體的特首產生辦法由《基本法》附件一規定。

曾鈺成：協商特首是退步不是進步

對於梁振英主張特首以協商產生，曾鈺成接受《灼見名家》訪問時表示，雖然《基本法》和《中英聯合聲明》都訂明特首可協商產生，但他質疑梁振英「只提及（《基本法》45條）其中的第一款」，暗批梁忽略45條第二款列明的「實際情況」、「循序漸進」、「由提名委員提名後普選產的目標」。曾指，回歸後歷任特首都由選舉產生，特首選委會人數亦由最初400人增至現時1,200人，「既然普選是最終目標，按一般人理解，從選舉改由協商產生行政長官，是退步而不是進步」。

曾鈺成再反問，45條列明特首產生辦法由《基本法》附件一規定，「是白字黑紙寫在《基本法》內」，若不按附件一的規定產生特首，「怎能符合《基本法》第45條第三款？」最後他更明言，「完整地解讀《基本法》第45條，我認為不可能『明天以協商產生行政長官』。」

《大公報》：特首普選後也可改由協商產生

曾鈺成的觀點，民主黨前議員林卓廷和黃碧雲都表達過。中聯辦喉舌《大公報》今日刊登評論文章，在駁斥林卓廷和黃碧雲的同時，變相駁斥了曾鈺成。該文章認為梁振英的言論並無違反《基本法》，因梁「只不過是陳述客觀事實，指出特首改由協商產生，亦不違《聯合聲明》和《基本法》規定。」

文章又認為，45條的第一款和第二款之間「沒有邏輯上的關連」，即是特首由普選產生前或後，「都不能作為特首不可改由協商產生的法律根據」，甚至強指「普選特首是一個最終目標，即是目標達至前改由協商產生，並不會使到最終目標不再存在。」

辯稱協商會議委員若由人大選出 更具全國代表性

文章點名批評黃碧雲質疑梁振英「選擇性引用」45條是「斷章取義」、斥責林卓廷認為協商產生特首是「民主倒退」的說法「讓人感到莫名其妙」外，更拋出核彈級理論，認為產生特首的協商會議委員，若是由全國人大或其常委會投票產生的話，「其民主程度便比現在更具全國代表性」，形容在此情況之下，特首可視為由全國性普選產生。

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