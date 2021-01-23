聖瑪加利大堂昨（22日）在Facebook專頁發通告，指教會尚差200萬港元維修堂區中心，又疑「暗踩」青年教友對聖堂無貢獻。事件隨即在網絡瘋傳，涉事的主任司鐸關傑棠及後開腔解釋指，原意是要趁機鼓勵聖堂年輕人多參與堂區生活；有該教會教友投稿《蘋果》指責，關是金錢掛帥，對社會的未來棟樑口誅筆伐，更斥關「明明自己坐享其成、既得利益者，卻怪他人沒歸屬感、不願付出。」

該通告署名為主任司鐸、神父關傑棠，文中指教會正籌款維修堂區中心，目前離目標尚差200萬港元；又「分享一點體會」指，捐款教友「多數屬於較成熟之年齡層」，青年人只佔少數，又強調「不是祖父母、爸媽兄姊捐錢後，後輩便可以坐享其成」。通告及後在網絡上瘋傳，「番茄師兄」、「燒賣皇后」等更大改「潮文」呼籲港人要強化黃色經濟圈；更有網民揶揄通告組織偏弱，「仲好意思逼啲後生科水，請重讀中文。」

關傑棠昨夜開直播解話，指對網上的迴響感意外，解釋原意是要趁機鼓勵教堂年輕人多參與堂區生活，又形容此為「契機」讓他學習年輕人相處及溝通，「相信彼此間有好大進步空間」，續指每個教友，不論老中青同樣重要，及歡迎大家「坐低傾吓計」。

不過直播未能平息爭議，更進一步引來網民批評，有留言稱「原來神父關心銀紙多過教友心靈發展」、「鼓勵？我見批評同譴責咋喎，仲要以大欺少既態度」、「最無資格叫人捐錢既就係個神父，一蚊都無比過教會，重調轉頭拎返錢。」

聖堂教友斥關傑棠金錢掛帥 量化年輕教友付出

《蘋果》接獲聖堂教友投稿公開指責關傑棠，稱關在疫情下未有為「在學的年青人」慰問，反而要求他們募捐；續指聖堂年輕教友付出舉足輕重，付諸行動地為聖堂出謀獻策，但關卻金錢掛帥，刻意以捐款金額多寡分化「前輩」和「後輩」。

涉事神父曾多次報章撰文撐警無視青年 被指居於豪宅區

該教友指，關傑棠在2019年曾在天主教報章撰文中多次維護警察，卻從未為年青人說過半句話，反問「如果年青信徒願意大力捐款，賺買『贖罪券』，可會換得關神父的半分同情和可憐？」他續指，2019年示威遊行頻繁期間，關傑棠拒絕開放聖堂，供人歇息暫避，更辯稱若遊行人士逗留在堂內會構成安全問題，更多次因為有遊行而取消彌撒、提早關閉聖堂，繼而有「門常關」之名。

該教友又批，關傑棠寧願公開呼籲為前特首曾蔭權、前警司朱經緯等人祈禱，但卻不理會年青人；更甚居住在豪宅林立的跑馬地地區，經常出入高級會所，質問「明明自己坐享其成、既得利益者，卻怪他人沒歸屬感、不願付出。」

他又指，香港天主教教區本已因主教任命風波而形象插水，再被這場「公關災難」拖累，「定必令宗座署理湯漢樞機面目無光」。

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