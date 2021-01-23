全國政協副主席梁振英㰻吹協商出特首後，即被前立法會主席曾鈺成挑戰其言論無完全解讀《基本法》。梁振英今日再透過社交網站自辯，聲稱「行政長官的產生辦法不僅是選舉」，強指《基本法》沒有說每一屆都要「循序漸進」，一切視乎到時的「實際情況」。

曾鈺成昨接受《灼見名家》訪問時表示，以協商方式選出特首「是退步而不是進步」，也有違《基本法》中「循序漸進」原則。不過《大公報》則為梁振英背書，暗指曾鈺成的說法是「斷章取義」。

梁振英今午在其Facebook專頁發文，辯稱《基本法》第45條第二款除了提及「循序漸進」原則，也提到「實際情況」，認為只有朝着「有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生（特首）」目標進發才要「循序漸進」。他強調，《基本法》沒有說每一屆都要「循序漸進」，更加沒有說有了選舉之後，第一款規定的「或協商產生」就被廢止。

梁更拿「實際情況」大造文章，指目前特首選舉不可能朝「有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」目標進發，因為民主派要求是要將《基本法》第45條中「提名委員會提名」刪除，也把「由中央人民政府任命」刪除，猜測泛民的想法是：「要求中央人民政府『在民意面前』『自我約束』成為橡皮圖章。」所以在雙方存在分歧下，泛民只盡一切辦法，阻止根據《基本法》規定的普選目標，質問：「『循序漸進』從何談起？」

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