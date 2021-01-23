佐敦疫區昨日（22日）盛傳港府擬在今日起在指定範圍內實施「禁足令」，惟港府「龜縮」大半日，延至今日清晨4時才刊憲公佈。工聯會陸頌雄質疑，情況反映政府保密工作做得不足，一旦意識到消息流出後，當局應立即封區，他又建議研究縮短市民等候檢測報告的時間至24小時內，認為長遠要由政府鼓勵市民做自願全民檢測，才有望達至「清零」；自由黨立法會議員邵家輝認同稱，全民檢測有助「清零」。

陸頌雄今早出席港台節目時指，政府若確實有計劃實施「禁足令」，在意識到有關消息流出後便應立即實施，否則只會加劇病毒傳播鏈，批評政府抗疫工作不夠「快」、「果斷」。

讚内地檢測快 促港實行全民檢測

陸以內地湖北省石家莊為例，該地人口比例比香港高，仍能在幾日內迅速檢疫完成，又建議政府可向有需要的市民，在等候檢測報告期間，每日派發500至1,000元現金援助 。

邵家輝籲僱主勿扣薪

邵家輝補充指，留意到在實施「禁足令」的消息流出後，昨日下午已有市民拖行李箱離開，憂慮會削弱「禁足令」功效。

他呼籲僱主體諒受影響的僱員，在僱員等候檢測報告或需接受隔離期間，不要扣減他們的薪金。

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