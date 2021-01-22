武漢肺炎疫情至今，特區政府抗疫徹底失敗，民不聊生，經營環境越見艱難。失業、破產人士屢創新高，商戶倒閉熱潮更有如骨牌效應，不同行業倒閉接踵而來。由去年《財政預算案》的紓困措施搔不到癢處，到今年2021-22年度的《財政預算案》諮詢，依然未見有任何實質方案能夠紓解民困。

既無方向也無能力

財政司司長陳茂波予香港市民印象更是對刺激經濟毫無頭緒，卻又在主流媒體大賣廣告，聲稱要了解市民喜歡食乜嘢餸「甜酸苦辣」口味云云，先不談這個宣傳手法公關何等失敗，只能讓市民深深感受到政府毫無方向，領導班子更是沒有絲毫能力帶領香港走出現在的經濟困局。

自從特區政府取消選舉，民主派全面撤出立法會，議事堂就猶如政府與保皇黨的遊樂場，觀乎各保皇黨最近就《財政預算案》的建議更是離地萬象，完全摸不着頭腦。實政圓桌建議向市民派8,000蚊、百分百退稅上限兩萬元；新民黨說要開放合法賭博MMA和籃球；其他諸如增設富人稅、增股息、紅酒稅收等等，大部份對活在水深火熱的普通市民及小商戶毫無用處。

作為小商戶，當有盈利時我們克盡己任向政府繳交稅項，但到現在經營困難，連生存都談不上時，又何來有稅要交？就算退稅上限上調至數十萬，對失業、倒閉、破產的市民來說一樣是毫無意義。而受惠的人士卻只餘下有盈利的財團和本身有需要繳稅的人士。

多年來，政府的方向只着重於如何增加政府本身的收入，而完全沒有交代就算政府增加收入後，會如何適當運用所得的收入。就如兩輪保就業計劃，政府大灑金錢，卻幫不到小商户的僱主及僱員，倒閉和失業的數字不減反而一直攀升。另一邊廂，本身財政穩健及有豐厚盈利的大財團卻是保就業計劃的大贏家，政府幫手出人工，減少本身支出，一些大財團變相豬籠入水。

限聚令實施至今，可謂從未見其利卻先見其弊。除了控制不了疫情在社區大規模爆發，反而壓制了市民能夠外出消費的機會，連帶所有行業都被拖垮。無論商戶推出如何吸引的優惠、減價熱潮，本身市民經已被香港經濟衰退的陰霾所籠罩，消費意欲大減，意識上轉為積穀防饑為先。

作為小商戶，一直都不苛求政府有任何幫助，習慣了自生自滅的經營環境，對本年度的《財政預算案》更是毫無期望，小商戶倒閉已去到只是時間的問題，而不是會不會倒閉的問題。在可見的將來，經歷了武漢肺炎的浩劫後，在香港能夠生存下來的商戶，相信只會餘下實力雄厚的大財團或中資機構，到時候財團壟斷控制物價等問題，只會為香港人帶來另一場浩劫。難道要我們香港人只剩下到大灣區見工的選擇？

本年度的《財政預算案》指導原則是「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」，到現時為止，各行各業誰會感受到政府有能力和熱誠實踐這12個大字？香港人無論是失業、倒閉商戶、基層、破產人士只能自求多福，靠自己度過特區政府和武漢肺炎帶來的浩劫餘波。

樂康判官

小店老闆