【本報訊】覆核王郭卓堅2017年先後提出司法覆核，質疑民建聯議員葛珮帆及柯創盛虛報學歷，又指何君堯訛稱在英國有執業律師資格，要求法庭頒令取消三⼈立法會議員資格。⾼等法院法官周家明昨頒下判詞，拒絕受理，指當選資格的爭議應以選舉呈請方式提出。周官又指，由於申請已被拒，法庭毋須考慮涉案三人被指作出虛假陳述的指控究竟是否有充足根據，亦不會就此作出評論。

法官周家明在判詞中指出，郭卓堅在申請中指控何君堯、葛珮帆及柯創盛三人就學歷和履歷作出虛假陳述，要求法庭取消三人2016年9月分別在新界西、新界東及九龍東當選立法會議員的資格，並且退回議員酬金。

官指應以選舉呈請提出

不過，周官指若要質疑某人在選舉中當選的程序，應以選舉呈請形式、並且於選舉結果刊憲後兩個月內提出。

周官又指，即使法庭接納郭以司法覆核形式挑戰三人當選的資格，他亦已過期長達九個月，而且並無提出充份解釋。再者，郭既非葛柯二人選區新界東和九龍東的選民，無權提出申請。法庭因此拒絕受理申請，但沒有就訟費作出任何命令。

郭在申請中指三人作出虛假聲明，欺騙選民，影響選舉公正性，故經常遭人揶揄「假博士」及「執葉律師」。據何君堯向法庭呈交的誓章，他澄清在英格蘭及新加坡等地擁有律師資格，但並無執業。

案件編號：HCAL429、668/17