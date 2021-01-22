【本報訊】油尖旺及深水埗指定區域疫潮持續，昨新增的個案中有24宗居於油尖旺區，其中八宗住在佐敦指定區域，深水埗則新增兩宗個案。須接受強檢的油麻地碧街15至27號昨日再新增一宗確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一直有留意相關情況，但由於該處多為劏房，仍未能掌握須接受檢測的住客名單，「係有啲搵唔到」，將安排人手再到該大廈視察，以確認有否其他劏房戶須接受檢疫。

運房局助理染疫

昨日有一半個案來自佐敦以外的其他地區，張竹君稱，昨日新增的26宗源頭不明個案中，油尖旺區佔一半，證明指定範圍內集中較多個案，當局會「做多啲工作」。

早前臨時檢測中心有三宗假陰性的個案，張竹君一度表示食衞局已有回應，不作補充。但她其後回應，先陰後陽的檢測並非不常見，醫院亦曾多次出現類似情況，政府已計劃與政府專家顧問袁國勇進行研究，以釋公眾疑慮。

另外，運輸及房屋局昨日得悉，常任秘書長辦公室轄下獨立審查組一名助理工程監督確診。其工作的辦公室位於黃大仙龍翔辦公大樓4樓，他工作時有佩戴口罩，最後上班日是1月20日，該辦公室將徹底消毒，同層工作的員工及其緊密接觸者亦已安排接受病毒檢測。

房屋署亦公佈，一名深水埗麗安邨的外判保安員確診。房署指該名保安員負責中班的巡邏工作，前日獲衞生防護中心通知確診。該名保安員並非麗安邨的住戶，工作時有佩戴口罩，署方已為邨內的公用地方消毒。在職家庭及學生資助事務處則有一名學資處的文職人員初步確診，他於長沙灣政府合署十一樓工作，學資處會關閉該辦公室，以進行徹底清潔和消毒。

機場管理局收到行李搬運服務承辦商環美航務通知，一名員工證實確診。由於該員工的家人早前確診，他其後接受病毒檢測並證實確診。該員工負責搬運行李，最後上班日為1月18日。