近日，因應財政司司長提及有市民指出政府今年的赤字龐大，加稅或開徵新稅項可以增加收入來源，令很多傳媒對此都增加了關注。

事實上，一場世紀疫症所衍生的經濟問題不言而喻，估算的赤字由原先1,391億增至超過3,000億，已是不爭的事實。政府收入減少，開徵新稅項的建議自然是最直接能夠解決問題，但真的是那麼簡單嗎？有傳媒問筆者在當下階段究竟應該加甚麼稅，事實上，是將問題極度簡單化。

首先，與其說「加稅」是一個稅務問題，不如將其定為政治問題較為恰當，一提到加稅，是「政治不正確」的行為，從納稅人的口袋中多拿錢走，一定是件吃力不討好的事。從經濟層面而言，當經濟好時，大家不會覺得應該要增加稅收；到經濟差時，大家都已經捉襟見肘，更難叫納稅人多交稅。況且市民會覺得政府有可觀的儲備，為何不開倉派錢，接濟市民於水深火熱之間！

故此在加稅前，政府應先考慮如何緊縮現有的開支，直到縮無可縮時，再談加稅會較為恰當。觀乎政府開支的增長速度，從2015/16年度起計的累積增長有67.8%，趨勢增長更接近11%，然而，同期的收入只累積增加27.2%，開支的增加幅度遠遠拋離收入！套用中國人的一句老話：「坐食山崩」，長遠而言香港的儲備很快便會「乾塘」，這條簡單的數學不需要用電腦，單用手指也可以計算得到。所以，如何節流應為首要考慮，但要留意一點，投資性的開支對未來經濟會有回報，不可以與福利開支混為一談。

稅制落後宜早作檢討

當然，在考慮開支的同時亦可以對稅收作出研究，皆因從討論、研究、制訂、立法到落實執行新稅項，一般動輒以年為單位，故此筆者認為，任何時間都可以作研究，到合適的時候就可以隨時推出予公眾作討論及諮詢。況且，香港的稅基狹窄亦是不爭的事實，在稅制上是一大弱點，今次的疫情亦正正反映出穩定的稅收收入對香港的重要性。其實，政府亦知道香港的稅基與土地或房屋政策掛鈎，有關政策的轉變會導致房屋的價格上升或下跌，亦會影響社會穩定性及造成各種經濟問題。當經濟衰退時，政府的庫房從營業利潤和僱傭收入的稅收將會縮減，直接影響到香港財政的穩定性。

香港的稅務制度源自於第二次世界大戰後，當時港英政府所提倡設立的所得稅建議，以便支援當時的戰爭所需。1947年3月初，港府開徵直接稅，並在5月3日實施《1947年地方稅條例》。而在1947至1980年的近40年間，政府分別只在1952年、1966年和1976年設立了三個委員會，就《稅務條例》作出檢討，但稅制方面卻沒有太多新發展，只見早年的一些無關宏旨的修訂，直到近年因國際稅務體系出現重大的變革，方見到較大幅度的修改。

時移世易，香港已由昔日的小漁港發展到今日的國際金融中心，由製造業、貿易業、服務業轉移到高科技產業了，惟稅制卻仍舊原地踏步。反觀國際稅收層面，已由國際經合組織於2015年將稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）的15項行動計劃全數定稿，以修正國際稅收規則漏洞，防止跨國企業以合法方式，通過人為規劃向低稅或免稅地區過度轉移利潤，令到大部份利潤在全球任何國家都無需納稅。到今年，更會就BEPS 2.0的最新要求，對香港營商環境的競爭力可能造成的影響，以及風險方案如數碼稅和全球最低稅率等作出探討。故依筆者意見，有關的稅務政策宜盡早處理，並適時地予大眾作出討論，以便令香港能及早定位，規劃未來。

吳錦華

香港稅務學會會長