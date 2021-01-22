以做事慢三拍見稱的港府由遲遲不封關到遲遲不公佈，拖足逾28小時後，終於在周六（23日）凌晨4時發出封區公告，於佐敦指明「受限區域」實施限制出入及強制檢測。惟現場有政府人員向傳媒承認，讓區域內居民於凌晨4時禁令生效前離開：「如果佢聽日返工，佢啱啱4點前都走咗㗎喇！」

收看直播：政府實施「禁足令」48小時內強制檢測 佐敦疫區樓宇凌晨正式封閉

政府聲稱今次是根據第599J章（《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》），按防疫需要，作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」（東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，為期48小時，以達致「同心抗疫，小區『清零』」目標，以期市民可於周一（25日）上午6時左右正常上班。

政府新聞處凌晨4時只提供繁體字及簡體字版公告，至凌晨近5時才提供英文版。

今次政府拖逾28小時始正式公告封區及強制檢測，令該區居民有足夠時間收拾細軟離開疫區，亦有居民在現場政府人員「大開方便之門」之下，趕及凌晨4時離開。

該名政府人員指，由凌晨4時開始，上述區域已封鎖，在區域內的市民必須接受強制檢測，另一名政府人員補充指要驗出陰性結果才可離開。記者問若然封區，有市民今早需上班應如何是好，該名人員表示：「因為我哋都同啲人講，如果佢聽日返工，佢啱啱4點前都走咗㗎喇！」

根據政府公告，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，並非政府人員所指檢測結果呈陰性便可離開。

封48小時 周一清晨6時解封方便市民正常返工

根據政府公告指，封區禁足令實施48小時，趕及周一清晨6時左右解封讓市民上班，但未有交代有何方案確保受限疫區內沒有「漏網之魚」，僅表示在正式撤銷相關公告時，政府會另行公佈；又指若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

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