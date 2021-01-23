佐敦圍封疫區大半日，特首林鄭月娥於今午抵達油尖旺，在食物及衛生局長陳肇始及民政事務局長徐英偉陪同下落區視察，記者所見她逗留不足15分鐘即離開，到油麻地多元文化中心室內會見記者。林鄭將「放風」封區消息形容為「走漏風聲」，不少居民已漏夜離開，她承認對行動效果有一定影響，但聲言難以滴水不漏完成整個行動，因要預先通知區内商戶及籌備行動，又稱不同意行動是擾民，因爲行動有關公共衛生，但指政府會在公佈封區消息的時間上做得更完善，考慮下次在消息流出後，立刻公佈行動細節。

林鄭：考慮下次消息流出後立刻公佈行動細節

對於居民不滿政府太遲發佈封區令，林鄭則指政府發佈行動的時間要保密，是因爲生怕市民離開該區，削弱檢測效用，但同時要預早籌備行動，所以令消息提早洩漏，林鄭承認政府可更完善公佈封區消息的時間。她稱留意到市民昨日知道圍封消息後拖行李走，指政府因不希望市民得知消息後就離開當區，故政府原意是在凌晨4點行動開始前公佈，但可能有協助行動的人員預先知道消息，或區内街市商戶獲通知這兩天會關閉街市，故「走漏風聲」，她指當局會考慮下次在消息流出後，立刻公佈行動細節。

昨日不少居民得知消息後漏夜離開，有記者問到會否影響檢測效用，林鄭承認有一定影響，但無辦法百分百滴水不漏，稱因要讓商戶提早知道做好準備，「唔通我地要隱瞞佢哋？」，又指檢測工作要靠市民支持，不可百分百靠政府監察及監控，「呢個唔係一個好好既做法」，她舉例指在向乙明邨頒佈強制檢測時，當局其後根據公共屋邨名單追蹤到百多個沒有做檢測人士，並再發出強制檢測令。

揚言封區不會是唯一一次

林鄭開首又感謝市民，稱自己今天落區是為同事打氣；她表示今次圍封的範圍呈長方形，行動是首次引用599J内限制強制檢測人士行動的規例，強調「雖然係首次援引，但唔等於政府無做其他事」，她指今次的行動不會是唯一一次的行動，並重申政府在數個情況下會援引相關規例，第一是確診個案、個案相連性及分佈，她指整個油尖旺指定區域從1月1至20日共有162宗個案；第二是樓宇狀況，因當區的樓宇破舊，喉管、管理均有問題，亦有很多三無大廈，故當局在評估所有風險下，決定援引規例。

林鄭又指，在今次受限區域下，有9成污水樣本均是陽性；在考慮是否能在短時間内完成強制檢測及禁足下，作出圍封決定。她指明白市民無心理準備下被圍封會感到擔憂，但知曉有不少市民在得悉可在兩日内完成整個程序後，都放心不少，又聲稱與區内市民聊天時，市民表示理解並可以接受。

「所有野都係盡力而爲㗎咋」

她指，雖今次圍封區内範圍是私人樓宇，較難追查，但行動人員已在42幢大廈逐家逐戶拍門調查，視察遵從檢測令的情況，坦言難以百分之百保證所有市民完成檢測。對於要在今日午夜前完成約1萬個檢測，林鄭指政府委托的約50個私人化驗站已提供足夠檢測能力，現時唯有懇請區内市民接受檢測，又指人員已努力逐戶拍門，「所有野都係盡力而爲㗎咋。」

對於今次圍封區内的範圍是否足夠截斷區内傳播鏈，林鄭稱今次圍封區域已覆蓋最多確診個案，及最多陽性污水樣本的地區，又指範圍已比早前政府劃出的強制檢測核心區域範圍擴大很多，而不在範圍内的大廈僅出現較零散個案，「係咪每一個區、每一條街出現個案就封區？喺香港好困難，我講一句話呢個區限制好容易，但我要確保同事可以執行。」，她稱相信人員可在48小時内完成圍封區内所有檢測。

自讚盡心盡力：抗疫工作沒有最好，只有更好

林鄭稱行動希望識別感染個案，釋除區内居民憂慮，因當區一直被形容是疫區，商戶生意亦變得慘淡，形容是生活上及心理上都影響居民，希望今次檢測可釋除市民擔憂。

對於抗疫一周年，她指自己在抗疫工作是盡心盡力，但「抗疫工作沒有最好，只有更好」，不會「一朝一日」可完善，並強調已在抗疫上維持市民活動，雖商業處所及學校無可避免要關閉，直言：「但為公共衛生係無辦法」。

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