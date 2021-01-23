政府封鎖佐敦部份區域，並稱動員了3千名政府人員參與行動。中午時份，封鎖區內有政府人員陸續輪流休息，除去保護衣後被安排坐在户外帳篷下，限二人同枱，有公務員隨即除罩飲食，但現場所見近廟街的帳篷內範圍較狹窄，大批工作人員在內午餐，部份更超過二人一枱。

區議員質疑行動前有否檢測 擔心帶毒入區

油尖旺區議會副主席余德寶表示，工作人員集體食飯有一定程度播毒風險，認為當中要有更好的防控安排，又質疑員工進入該區之前，是否已完成病毒檢測，以免將病毒帶入區內。雖然實施強制檢測的範圍，不准居民自行出入，但他也見到部份工作人員可自出自入，未了解實際情況。另外，也有圍封區的居民希望能獲得熟食安排，不想每餐都吃即食麵和罐頭等加工食物。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜建議當局，要為工作人員設置空氣流通、有更大空間的位域作飯堂，以減低相互之間的交叉傳播風險。至於工作人員會否帶病毒入區，他相信員工已接受基本培訓，包括感染控制，不擔心會增加向區內播毒或受感染的風險。

倡區內工作市民及長者樣本優先送檢

另外，當局最好可優先將區內工作的市民，或年紀大居民的樣本送檢，以盡快得到結果，除非屬密切接觸者，可讓區內工作的市民回家休息，不用在熟食中心過夜。至於年紀大人士屬高危一族，若確診要盡快接受治療，故盡早檢測有很大幫助。

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