武肺疫情反覆，港府逐步擴大強制檢測的範圍。據了解，港府將向機場發出強制檢測令，要求在機場工作的大約7萬名員工接受強制檢測。若每周要工作3天，就須要接受一次強制檢測；另約2,000名屬高風險的機場員工更須要每星期進行一次強制檢測，強檢最快下月實行。

《蘋果》取得機管局的內部文件，指政府擬引用「599J章」的法例，向在機場工作的員工發出強制檢測令。

約2千高風險員工須每周強制檢測 兼職亦須檢測

內部文件顯示，機管局擬最快下個月開始推行強制檢測，並分兩階段進行，首階段涉及機場全部約7萬名員工，他們須接受一次強制檢測；第二階段估計涉及約2,000名高風險的機場員工，須每星期進行一次強檢；而每周有3天在機場工作的全職或兼職員工，都會被界定須接受強制檢測。

機管局將在機場設立4個臨時檢測中心，但亦鼓勵員工到社區檢測中心或私營機構進行檢測。

傳員工未參與檢測將不可在機場上班

另有消息指，若機場從業員未有接受強制檢測，將無法到在機場上班。據了解，機管局正就有關安排諮詢各航空公司、相關的服務營辦商等。而機管局亦會向服務營辦商發出強制檢測登記表，有關公司要提交員工數目；若員工未有參與檢測，將不可以在機場上班。

民航工會主席李永富透露，有收到機管局要求員工強檢的消息，但目前訊息不清晰，「冇講到幾時實行、到底點運作？」他稱，機管局擬設4個檢測中心，但部份在禁區，「唔係所有人去到，佢嗰檢測中心有啲係禁區，到底佢想點做？」

他又指，現時在機場客運大樓7樓的檢測中心，開放時間為「朝8晚4」，若日後員工檢測中心運作時間一樣，部份需輪更的員工難以配合，「有啲返通宵同事做唔到（檢測），有同機管局反映，機管局話衞生署未畀詳細資料佢，我哋都等緊。」

民航工會倡派樣本瓶予機場員工

李永富續稱，相信經過早前裁員，現時機場員工只餘下約6萬名員工，又指機管局雖有鼓勵員工去社區檢測中心，「但有冇啲便捷嘅方法，畀晒啲樽服務承辦商負責畀員工，再收返啲樽，咁樣又得唔得？」

他認為，現時疫情嚴重，已有不少同事自行每半個月接受一次病毒檢測，但希望政府或機管局可盡快交代強制檢測的運作，又指工會正草擬信件予食衞局，了解強檢詳細內容，「睇吓口頭有冇明確啲，咁就未必出信。」

《蘋果》昨、今日曾向機管局查詢強檢一事，獲回覆指將繼續配合政府的防疫及檢測措施，未有回答是否要求機場員工強檢、何時推行等具體細節。

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