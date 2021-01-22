【本報訊】前年10月旺角發生警民衝突，六旬貨車司機被指舉起磚塊，遭警長連射五發胡椒球彈制服。司機經審訊後，昨被裁定企圖襲警罪成。對於辯方稱被告僅是彎腰抓癢，卻遭警長誤會是想拾磚，裁判官鄭念慈明言不接納，又指被告在警長保護警車離場時犯案，行為是火上加油，幸好警長當機立斷發射胡椒球彈，否則一旦磚塊擊中警員脆弱部位，後果將十分嚴重，須判處阻嚇式刑罰，判監九個月。

審訊期間，辯方反對將被告曾偉光（63歲）承認持磚的口供呈堂，指被告不懂閱讀或書寫中文，會面記錄是警員憑空撰寫。惟裁判官鄭念慈批准口供呈堂，並稱若供詞是警員憑空揑造，內容理應更對被告不利，不會出現一些為被告開脫的答案，例如記錄被告自稱身為貨車司機，故身上攜有用作𠝹貨的𠝹刀，以及當日到場只為趁熱鬧等。辯方曾指替被告錄取口供的警員嚴海華（譯音）未向被告讀出羈留人士通知書以及施行警誡，又沒向被告覆讀會面紀錄，嚴出庭作供時否認。

被告稱中椒彈彎腰抓癢

辯方又指前年10月27日案發時場面混亂，被告觀察示威者期間遭胡椒彈碰到腳，因而彎腰抓癢，卻被警長X誤會是彎腰拾磚。不過鄭官認為，X與被告相距約10米，附近僅有數人，相信X能毫無阻擋地看到被告彎身拾磚後高舉至肩，然後作勢掟出的動作，不會與蹲下抓癢混淆。鄭官又指，即使被告有興趣在場觀察，也理應特別小心，站在距離警方較遠位置，從而令自己不受胡椒彈影響。

辯方求情指，被告任職貨車司機已三十載，案發時幸好沒有掟出磚塊或令警員受傷。惟鄭官聞言謂：「如果掟咗出去，有人受傷，就唔係呢個控罪，會嚴重好多。」鄭官又指若磚塊擊中警長X的脆弱部位，「可以上地院」。

鄭官又指，案發時警長X與同袍正保護警察車隊離場，其間遭人掟雜物；此時被告企圖向警方掟磚，行為可說是火上加油，幸好警長X當機立斷發射胡椒球彈。鄭官強調，不會姑息襲警罪行，否則前線警員沒有保障，警隊士氣亦會大受打擊。即使被告擁有良好品格並且只屬初犯，亦須判處阻嚇式刑罰。

案件編號：KCCC896/20