本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍然處於嚴峻，昨日（22日）再多61宗確診個案，當中包括55宗本地個案，其中油尖旺角仍佔24宗。而本地個案中有26宗屬源頭不明，一半亦在油尖旺角，政府凌晨對油麻地及佐敦「疫區」實施「禁足」。

警方今早（23日）公佈，一名駐守警察學院的40歲男警初步確診，該名警員家人較早前懷疑對病毒呈陽性反應，於是他亦安排接受測試，昨天（22日）該男警初步確診。警方指，該名男警於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸，最後一日上班日為1月19日。警方表示，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受病毒檢測。

茵怡花園、喜利大廈、悦翠苑須強制檢測

昨日亦再有3幢非佐敦及深水埗指定區域的大廈列入強制檢測，分別為將軍澳茵怡花園3座、元朗青山公路221至223號喜利大廈及柴灣悦翠苑，至於原本在疫情簡報宣佈要強制檢疫的君傲灣第3座，最後證實暫毋須強制檢測。而佐敦及深水埗兩指定區域，共有6幢大廈需要強制檢測，分別為炮台街35號、白加士街66-66A號、南京街1J-1N號/白加士街68-70號南京大樓、南京街3-5號懷高大廈、大南街260號及桂林街95號。

茵怡花園悦翠苑擊壤路球場增流動採樣站

因應將軍澳茵怡花園3座、元朗喜利大廈、柴灣悦翠苑納入強制檢測，政府明日會在柴灣悦翠苑、元朗擊壤路五人足球場及將軍澳茵怡花園增設流動採樣站，而位於楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務至1月25日。位於黃竹坑體育館、黃大仙廣場、荃灣沙咀道及東涌北公園的流動採樣站，則會服務至1月29日。

運輸署再推的士小巴司機及渡輪船員自願檢測

運輸署公佈，下周一（25日）起會為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署將於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。並會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。至於港珠澳大橋香港口岸的檢測中心僅於1月28及29日開放，時間為上午10時至晚上8時。

司機可於明日起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。至於渡輪營辦商僱員，運輸署指渡輪營辦商已通知其員工於1月25日至28日於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。

運輸署5個專屬檢測中心

●港島林士街停車場：上環林士街2號8樓

●黃大仙公共運輸總站停車場：黃大仙道（黃大仙道及沙田坳道交界）

●葵芳停車場：葵涌葵義路19號7樓

●元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處：元朗德業街

●港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處：東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸地下公共運輸交匯處（近大嶼山的士站） ；僅1月28及29日開放

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，需持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天，廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離，而經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶，而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至1月22日17:40）

9,928宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

168宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

45人出院（第5739、7700、8511、8740、8786、8836、8905、8931、8978、9064、9086、9099、9101、9133、9157、9163、9164、9173、9192、9200、9205、9216、9226、9227、9249、9250、9262、9273、9287、9291、9309、9313、9342、9349、9366、9410、9414、9421、9425、9464、9481、9489、9536、9573、9642號個案）；

共8,948人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

718名確診者仍留醫

34人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、8018、8078、8126、8195、8221、8323、8384、8449、8452、8818、8900、9049、9062、9166、9267、9438、9694號個案）；

30人嚴重（第5990、6232、6386、6543、6824、6850、7076、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8820、8832、9030、9040、9045、9055、9066、9115、9135、9185、9240、9247、9284、9404、9542、9662、9766號個案）；

654人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●綠色專線小巴81K ／ 12月17日 ／ 第8248號個案

●城巴307A、5X ／ 12月17至18日 ／ 第8214號個案

●的士DE7696（夜間） ／ 12月18至20日 ／ 第8292號個案

●的士DE7696（日間） ／ 12月19至20日 ／ 第8432號個案

●的士PK8728（夜間） ／ 12月24至25日 ／ 第8669號個案

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

兩岸疫情 （截至1月22日14:40）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周四（21日）新增103宗確診個案，其中本土確診佔94宗，分別是黑龍江47宗，吉林19宗，河北18宗，上海６宗，北京3宗，山西1宗。另新增無症狀感染者119人，其中99宗屬本土病例，20宗為境外輸入個案。大陸累計確診88,804宗，4,635人死亡。台灣累計確診881宗，死亡7宗。

外國疫情（截至1月23日07:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,798萬，全球死亡人數超過210萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,477萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾41.3萬。印度確診人數超過1,062萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過875萬，死亡人數超過21.5萬。俄羅斯確診突破363萬宗，英國確診突破359萬宗，法國確診亦已破300萬大關，達306萬宗。確診逾200萬宗的國家則有土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

● 英國首相約翰遜說，英國新型變種武肺病毒除了更易傳播，亦有證據顯示它更為致命，但他強調，英國目前使用的兩隻疫苗，均可有效對付變種病毒。約翰遜在記者會上說：「我們今天剛獲悉有證據顯示在倫敦和英格蘭東南首先發現的變種病毒，除了傳播得更快，也可能與較高死亡率有關。」

● 美國總統拜登估計，美國因感染武漢肺炎致死的人數，可能超過60萬人。他說：「這種病毒正猖獗蔓延，我們已有40萬人死亡，預料會再增加至60 萬人以上。」

● 世界衞生組織助理總幹事西茂(Mariangela Simao)說，世衞下周將開始考慮向中國科興和國藥疫苗發出緊急使用許可。多個國家已與有關藥廠簽訂合同，購買數以百萬劑疫苗。西茂說，世衞亦將考慮向南韓和印度廠房生產的阿斯利康疫苗發出緊急使用許可。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 24,771,973 (413,059)

印度 10,625,428 (153,032)

巴⻄ 8,753,920 (215,243)

俄羅斯 3,637,862 (67,376)

英國 3,594,094 (96,166)

法國 3,069,663 (72,788)

⻄班牙2,499,560 (55,441)

意大利 2,441,854 (84,674)

⼟⽿其 2,418,472 (24,789)

德國 2,125,240 (51,277)

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