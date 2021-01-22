【本報訊】佐敦金威廣場C座居民須送檢消息一出，同幢樓宇其他居民聞訊即收拾細軟逃亡。有居民表示會搬到酒店暫住數天，「（大廈）有連環確診始終會擔心」，憂慮禁足令或要檢疫。

記者昨日在現場觀察，金威廣場有別區內其他唐樓，外牆明顯較為簇新及乾淨，外牆的外露喉管不算多，惟大廈後巷較為骯髒。港大微生物學系臨床講座教授袁國勇形容，金威廣場的天井、尤其是低層，特別骯髒，「有好多垃圾」，即使與爆疫無關，衞生情況亦不理想。

C座居民撤走工作緩慢，至晚上近10時，仍未見有住戶被政府安排送檢。整幢大廈的各層C座單位，入夜後僅有一戶亮燈，其他樓層全晚都烏燈黑火。晚上9時半，約廿名警員身穿保護衣離開大廈，晚上約10時許，撤離行動開始，有一家六口由政府專車送走檢疫。

憂禁足影響工作

有金威廣場的居民傍晚已攜行李匆忙離開，其中居住F座的黃小姐與家人執齊行李晚上搬走，打算去酒店住數天。她指大廈有連環確診始終會擔心，亦憂禁足令或要被強制隔離要送去檢疫，「都係考慮到工作上嘅安排」。其後，記者再目睹有非C座住戶離開，說擔心將有強制檢疫或禁足令影響工作，決定自己撤離。

居住B單位的雷女士表示，對大廈疫情感到擔心，現時只能做好個人衞生，但未打算撤離。如政府宣佈「封區」，她也擔心會影響工作，生計不保。

油尖旺區區議員何富榮表示，金威廣場的衞生環境比區內其他大廈相對較好，「比起三無大廈，（金威廣場）起碼有法團、管理處，之前都有確診個案，都有定期做消毒清潔」。