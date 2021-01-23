封區消息昨傳出一日，政府至今晨4時突宣佈封區，「受限區域」內的居民陸續等候檢測，有穿保護衣的消防人員組隊上樓拍門。油尖旺多名區議員批評，政府封區完全未有諮詢區議會，亦是勞民傷財之舉，至今收到約10宗市民求助，有人更未獲發早餐。對於民政事務局局長徐英偉指，凌晨公佈相關消息是防止居民逃走，區議員批評區內大多屬劏房戶，並沒資源搬離住所，加上現時仍有不少有能力的居民已一早離開，認為他完全不了解區內情況。

油尖旺多名區議員今午5時半見記者。油尖旺區議會主席林健文直指，林鄭稱只封區2天的目標「太理想」，又指昨日走漏風聲後有居民離開，相信2天內不會回家；加上截至下午1時，只有約3,000人做了檢測，所以1萬個檢測的目標根本難以達到，結果封區措施可能不止2天。林直斥有關措施擾民、「勞民傷財」及令市民不知所措，認為撤離疫廈居民是更有效益的方法。

油尖旺區議會副主席余德寶亦指，林鄭欠市民一個道歉，又指港府只是「希望」僱主不扣薪，對打工仔毫無保障。

區議員李傲然認為，佐敦忽然變成武漢，只是港府為執行政行政治任務，照搬內地一套來港。不過，兩地的文化不同，不可能用內地的方法對待香港。他又認為，港府的新措施沒經過諮詢，強行推出是橫蠻無理。他亦收到很多商戶求助，指「只希望開工」。又質疑港府今次封鎖佐敦，之後可以是任何區域，認為港府有關做法輕易剝削港人人權，促請港府反省，否則可能會「自食惡果」。

油尖旺區議員接獲多名市民求助：有啲人無早餐食

油尖旺多名區議員早前到受限區域外視察，並拍低檢疫情況。由於區議員亦未能入內，只能靠電話與區內街坊通訊。油尖旺區議會副主席余德寶指，自今早封區後收到約10宗個案，「有啲人係無早餐食」。

另外，較曯目的求助為今早有商戶希望取回舖內寵物被拒。尖沙嘴西區議員陳嘉朗則批評，區內多間店舖都有養寵物，「政府封嘅時候點解唔諗埋，對動物權益仍然係無概念，後知後覺」。

批政府應及早公佈封區

陳嘉朗續指，「受限區域」內包括區內主要幹道上海街，行經該處的巴士線亦有多達6至7條。他指，現時上海街、甘肅街交界成為不同交通工具的樽頸位，「見到今朝都係有啲塞」，加上部份紅色小巴車站在區域內，令其他區外市民如要乘搭相關路線，亦不知車站搬到哪個位置，批評政府應早些公佈封區消息，「而家做法係比較差」。

佐敦區議員朱慧芳則指，有檔販至今早仍不知道要封區，「有啲想交菜去其他店舖都交唔到」，售賣冰鮮食物的商販損失更大，認為政府可為他們提供賠償，「咁嘅環境之下佢哋再有損失，對市民都唔公道」。

余德寶：消息一出收大量市民求助 「我哋都想協助啊」

余德寶批評，封區之舉勞民傷財，「政府真係要諗清楚，呢個措施到底係有效遏止疫情，還是係極度擾民」。他指，對政府在封區前完全未有向區議會諮詢感到「極度憤怒」，「我諗唔到點解政府唔會當我哋為地區嘅夥伴，係咪覺得我哋喺呢個疫情入面幫唔到手呢？」由於政府謝絕與區議員溝通，自封區消息一出，收到大量市民的求助和查詢，「我哋都想協助啊，由尋日問到夜晚，都未知政府係咪會封區或者禁足」。

余指，有市民希望知道政府下一步行動，會否擴大封區區域，例如整個油尖旺區，認為政府必定要有更果斷的行動及封區準則。

區內多劏房戶、三無大廈 難有資源搬走

民政事務局局長徐英偉指，凌晨才公佈相關消息是以防居民逃走。余德寶批評，他對區內情況完全不熟悉，區內大多為劏房戶、「三無」大廈等，居民難以有足夠資源搬離處所，加上此乃法例，「就算走咗政府都會追蹤返㗎嘛」。

陳嘉朗則指，以他所知，不少有能力的居民早已在數天前搬離，「其實大家早都估到你有呢一着」，故不見得遲公佈令搬走的人數減少，反而令劏房戶難以有足夠時間準備糧食，「佢哋有好多可能連煮食都有問題」，認為假如政府真正手起刀落，便不會有「亂晒大龍」。

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