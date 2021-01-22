【本報訊】東九龍衝鋒隊兩男一女警察五年前在街頭截查懷疑藏毒男子，在記事冊內聲稱搜查男子後，在褲袋找到疑似毒品及吸毒用具，但閉路電視踢爆三人其實從未對該男子搜身。三警受審後被裁定妨礙司法公正罪成，判監10星期，各人不服上訴。高院昨指三警書面口供提及的「search」，應泛指警員「截停搜查」的權力以至整套動作，並不單單特指搜身，有關紀錄未必是虛假陳述，裁定上訴得直，定罪及判刑撤銷。

官指搜查非單指搜身

上訴人為男警員鄧文祖（37歲）、女警員李軒賴（34歲）及男警長伍肇龍（47歲）。暫委法官譚思樂在判詞指，原審時控辯雙方同意本案不涉「砌生豬肉」誣陷事主蕭志邦，閉路電視亦可見背對鏡頭的事主短暫將手放在後褲袋內，然後向花槽扔出黃色錢包，女警隨後在花槽拾回，內藏疑為冰毒。

原審時控方指出，閉路電視顯示撿取毒品過程並非如三警所記錄版本。惟譚官指，三警的記事冊完全沒有記錄事主向花槽扔物件一事，做法有商榷之處，且絕對不應再出現；但若以純法理角度去看，這個遺漏不算是虛假陳述，只是令書面證供不全面和不完整而已。

至於三警是否虛構「搜查」，譚官認為有關描述是指警方常說的「stop and search（截停搜查）」程序，並非特指三警搜身或伸手入事主口袋內探物。三人是否作出虛假陳述，存在合理疑點。

案件編號：HCMA119/19