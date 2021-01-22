【本報訊】武肺改變世界，港人外出習慣亦被擾亂。九巴表示，去年每日平均載客量按年下降三成，主力機場路線的龍運客量更按年跌五成。郊遊地區路線則成為「疫市奇葩」，往荃灣、西貢等路線客量錄得上升，升幅較大包括往新娘潭的假日路線275R，升幅達一至兩成。九巴指將會研究開設更多郊區路線，如往流水響等郊遊熱點方便乘客。

九巴表示，去年每日平均載客量按年下降三成，由2019年約290萬，跌至只有約201萬。主力行走機場路線的龍運更成為重災區，按年跌五成，由2019年約13萬跌至去年約六萬。

九巴車務策劃部主管梁領彥說，第二波及第三波疫潮是最大重挫時期，平日載客量一度跌至只有約160萬，而疫症前高峯載客量曾達310萬。因第三波疫潮較短，港人恢復到辦公室上班後，載客量亦有所增長。惟第四波疫潮由去年11月下旬開始至今，仍未有回落迹象，目前每日載客量約為200萬，「聖誕嗰幾日就都有210萬左右」。

郊遊路線錄升幅

未能出遊的港人被迫留在本土，郊遊便成度假首選。九巴表示，個別郊遊地區路線客量錄得上升，如來往大埔墟站與烏蛟騰的假日路線275R，亦會途經新娘潭等地，因此升幅較大，客量比前年升一至兩成。來往鑽石山站與黃石碼頭的96R、途經大帽山的51等路線，客量亦上升。

梁領彥認為，這與港人一年來多放無薪假、在家工作有關，「變咗多咗時間」。九巴將主力開設更多郊區路線，如萬宜水庫、以及近期成打卡熱點之一的流水響。以流水響為例，因道路較窄，九巴或需改以「細車」接載乘客，將向運輸署研究開設短期路線，並安排試路。九巴亦會在網頁及應用程式推出電子小冊子推廣本地遊，第一階段先介紹八地區，亦會教乘客如何乘車前往目的地，並設有建議行程。