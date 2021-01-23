死忠藍絲、盲撐梁振英的正義聯盟創辦人李偲嫣上月中旬猝死，檢測後才發現體內含武漢肺炎病毒。其丈夫謝鋮浚今（23日）為她舉辦追思會，並於Faceook上進行直播。經民聯立法會議員梁美芬、工聯會鄧家彪、導演高志森等多位李偲嫣摯友也有出席，梁美芬更形容李是她的「黑玫瑰」；追思會上未見有人提及李染疫致死。

李偲嫣摯友、立法會議員梁美芬於追思會上憶述指，早在2008年與她談及教育後一見如故，又指與李為通識科改革「並肩作戰」堅持11年。梁指，李並非政治人物，亦無政治立場，但極具政治「潛力」，指美國人權報告也曾點名李偲嫣。梁又形容李是她的女俠盜「黑玫瑰」，「佢就係幫完人就放朵花嘅嗰啲人」。

梁美芬稱會秉承李偲嫣志向

梁續指去年12月5日收到李最後一條短訊，未來作為李的「戰友」將會秉承其志向，「喺社會上歪理、黑暴，我哋都唔會放過害咗年輕人的行為同行動。」

高志森：李偲嫣外方內圓

高志森則表示，欣賞李偲嫣的政治觀念及表達意見的行為，又將香港政治環境比喻為足球比賽，指李偲嫣未必適合做球員，「但佢可能係一個好好的教練、訓練員及球評」。他又形容李是外方內圓，「仲好似細路女咁」、「有鮮明立場同喜怒哀樂」。高志森又指李偲嫣離世前《國安法》已在港實施，相信她應沒遺憾。

從追思會直播所見，參與人數並不多，丈夫謝鋮浚在追思會期間不時抺淚，在追思告詞上更一度哽咽，並感謝出席者參與。

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