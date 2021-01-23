政府突封佐敦疫區，首日情況混亂，居民恐慌，有市民在狹窄街道排長龍等檢測，有市民不清楚檢疫安排，未等政府人員拍門已自行下樓做檢測，被勸退而鼓譟大罵。

今次政府號稱動員了3千名政府人員參與行動，除紀律部隊，還包括勞工處、民政署、渠務署、機電署等；大批政府人員輪流除去保護衣再擠在户外帳篷下用膳，涉違限聚令，亦有參與行動的公務員向《蘋果》報料指，所屬部門安排混亂，更份不停修改更要求「OT」；每人雖獲發防護衣，惟署方並無穿着教學，不少工作人員在帳篷下脫下保護衣堆成小山隨處棄置，本報亦發現附近垃圾桶內有使用過的保護衣，恐引發播毒風險。

更份朝令夕改 臨收工前突要求工作人員加班

有今日有份參與佐敦封城的公務員A小姐向《蘋果》指，其所屬部門安排稍為混亂，最初一日分成兩更，早上6時至下午3時，及下午3時至凌晨12時，但其後又改為清晨5時至中午12時半、及早上11時半至晚上7時。

至晚上近收工時間，署方又突然要求延長更份至凌晨12時，部份公務員不願「OT」，約晚上八時至九時離開收工。

無提供正確穿着保護衣教學

A小姐指，政府安排予工作人員的防疫物品尚算足夠，每人獲發防護衣、眼罩及口罩等，惟署方並無保護衣穿着教學，不少工作人員在穿着防護衣後，仍「突破保護防線」取存保護衣內的手提電話通訊。

據她所見，由於工作人員均不想多次除下保護衣，故亦少飲水，以免需到洗手間解決。

A小姐續指，近油麻地有六至七個大帳篷，供工作人員除下防護衣，形容是「一大班人一齊入去除，幾乎全部人都係亂除」。防護衣除下後堆成一疊，棄置在帳篷內。

參與行動後可獲補鐘 警員負責「守門口」

今次封區行動涉及多個部門，除了紀律部隊，A小姐指，最少還包括勞工處、民政署、渠務署、機電署、土木工程署及水務署人員協力。民政署與勞工處一組，負責為居民登記、派發食物及物資。不過工作人員並無培訓工作內容，「返第二更去到就睇吓上晝同事點做，跟住接手」。

早前有指參與封城行動的紀律部隊成員，參與行動後可獲補水。A小姐就指，他們參與行動後可獲「補鐘」（time off）。以她所知，有部份工作人員在協助封城前擔心需受警員指揮工作，但今日所見，由於警方負責「守門口」，「入唔到入面就無咩問題，但守門口都係語氣唔好，亦都好多人淨係喺度企」。

處長級官員探班做騷 平息下屬怨氣

今日不少處長級官員到佐敦封鎖區「探班」，據A小姐了解背後原因是各部門星期四才收到消息「要人」，最初僅稱「義工形式」，不少工科專業部門均要上繳3、40人，故各處長於今日親自探班，「略表心意，唔好好似推人去死咁，平息下民怨」。不過A小姐就對此無甚感覺，並稱「做show啦佢哋！」

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