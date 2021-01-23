「封區」傳言傳足28小時，政府於清晨4時才公佈引用第599J章發出禁足令，指明佐敦「受限區域」的人士須留在其處所，並按政府安排接受強制檢測。直至有關人士已有陰性檢測結果證明，方可離開其處所及區域。當局指，封鎖區內約有合共1萬人，望於48小時內完成檢測。

《蘋果》今早到佐敦南京街、即「受限區域」外圍視察。在區域內有大批人員穿著全套保護衣，協助居民登記及完成檢測。於金海大廈樓下，至少有30人在「打蛇餅」排隊做檢測，有穿保護衣人員協助他們。隊中市民均手持不同英文字母的紙牌，應屬檢測分流之用。不過，他們排隊的街道相當狹窄，人數亦相當多，排隊時亦未有社交距離。

近外圍的橙色封鎖線，則有大批軍裝警員駐守。不少市民上前向警員查詢現時區域內最新狀況，當中有人因為不願受限於禁足令而不回家，須到朋友家暫住數天。記者亦向在場警員查詢，警員指現時有負責人員會逐家逐戶拍門，安排他們做檢測，至於欲回家的市民，「入唔入去佢哋自己揀」。

居民拒入封鎖區返家：封區傳足一日早有心理準備 無搶購糧食

家住吳松街的黃先生偕剛出院的友人打算回家，惟住所屬「受限區域」範圍，兩人入內後將會受禁足令所限，不能在區內自由走動，因此兩人選擇不進入範圍，並向警員查詢現時情況。黃先生指，警員指兩人未做檢測，需先為兩人登記，「而家我哋都無地方去，可能去朋友屋企住三兩日囉」，其友人更指太太不知道自己住所已屬封區範圍。

被問到封區的必要，黃認為此舉有必要實施，「你啲人（區內市民）都唔守規矩，咁無理由為咗你一個人打沉一船人㗎，封就幾時都係好嘅！」，更指應盡快實施，「而家爭啲咁多啦！早些少咪大家都好啲囉！」。不過，他指傳言已流傳一整天，自己對封區已有充足心理準備，並不感到手足無措，亦未有去搶購糧食，「兩日咋嘛！兩排麵包都捱到啦！」。

剛出院居民住院時已檢測兩次 仍須再做

黃先生的友人則因其他疾病，早前在醫院已留醫10多天，「10幾日內我已經撩（檢測）咗兩次！」，但檢測結果仍不被接納。現時兩人需留待當局通知檢測時間。

返通宵更、家住金海大廈的劉先生，下班後同樣選擇成為「遊牧民族」，「我無其他地方住㗎，都要返入去」，但暫未知實際檢測時間。他對封區決定無奈大嘆「無辦法」，「政府啲嘢係咁上下㗎喇」。劉形容，政府於清晨才宣佈「有少少倉促」，不過早已預計到有封區可能，「都唔係一時三刻嘅，都爆咗幾日」。

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