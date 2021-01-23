特首林鄭月娥一係唔出聲，一出聲就嚇你一驚。政府吹風吹咗廿幾個鐘話佐敦封區實施禁足令，讓當區居民「及時疏散」趕上做「遊牧民族」，亦有大批居民食驚風散食足成日，林鄭一粒聲都無出。今日（23日）等到佢現身喇，一嚟就係咁自讚，

今日（23日）等到佢現身喇，一嚟就係咁自讚，左一句「所有嘢都係盡力而爲㗎咋」，右一句「抗疫工作沒有最好，只有更好」，又話唔係政府放風，而係有執行嘅人員「走漏風聲」。重點當然係呢句：封區唔會是唯一一次。

林鄭今日去佐敦被封區域巡視，逗留不足15分鐘就走。市民唔關心佢嘅語言偽術，但對佢戴緊嘅口罩或者有啲興趣，事關林鄭今日唔係戴佢吹到此罩只應天上有嘅CUMASK銅芯口罩，而係外科手術用口罩。隨行嘅食衞局局長陳肇始及民政事務局長徐英偉都係戴普通口罩。點解嘅？

逢親周二行政會議前見記者，或者出席會議，林鄭塊面例必包住厚度形狀顏色都同底褲一樣嘅銅芯口罩，幾乎人罩合一咁滯，何以今日偏偏唔戴呢？係咪洗咗未乾呀？之前嗰啲日日洗洗到鬆晒？

其實細心一睇，就會發現，林鄭其實見記者嗰陣先會戴銅芯口罩，多角度包抄任影；平時出巡做騷俾政府新聞處發相嗰啲，佢都係戴番普通mask。例如，有啲高危活動，好似去深圳灣管制站同港珠澳大橋管制站，視察「回港易」實施情況，就捨銅芯要普通口罩；又例如佢去巡視負責病毒檢測工作嘅私營化驗所，都係戴普通口罩唔要「CU」。

就連到訪政府飛行服務隊總部， 人哋「愛國愛黨」愛到受美帝制裁，話晒自己人啦，林鄭都唔戴銅芯口罩。

究竟林鄭係因為評估風險先決定戴邊款口款，定係真係純屬巧合呢？而家成個管治班子各級司局長，會唔會得番創科局局長薛永恒一個喺度死撐日日戴銅芯罩？

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