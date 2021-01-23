政府封閉佐敦疫區，約1萬名在「受限區域」人士須強制檢測及留在處所，有居民有家歸不得，也有基層勞工無法上班。政府僅稱，「希望」僱主能酌情處理因封區而未能上班的員工，不要扣減薪金和福利。有工會批評政府的呼籲只是「姿態」，擔心基層勞工同樣會被扣減人工，加上封區未必是一次性，促政府補償給受影響勞工。

工會批政府呼籲純擺姿態：基層勞工根本無議價

清潔服務業職工會組織幹事杜振豪批評，政府的呼籲只是「姿態」，因基層勞工沒有議價能力，質疑僱主會否聽從，就算不減人工，也可能扣去勤工獎等收入，甚至視為無故缺勤而解僱。

現時社署向合資格確診者提供一筆過恩恤津貼，杜振豪認為也應作類似安排，加上可能不只一次封區，或會越來越多基層勞工受影響，政府應作出補償。

僱員若因封區無法上班 勞工處零指引

香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，疫情爆發至今，若有外判清潔工非確診但需隔離檢疫，業界部份公司都會以病假處理，並按勞工法例支付病假薪金；至於今次受封區影響而無法上班的員工，她指勞工處沒有指引如何處理，相信部份公司都同樣以病假作安排，「唔會扣佢哋人工」。

不少基層勞工擔心封區影響工作，甚至丟失飯碗，甄瑞嫻表示理解，「生活逼人，而家咁多人失業」。她指，部份公司設有勤工獎，前線人員擔心因缺勤而失去獎金，加上臨近農曆新年，都希望多賺幾個錢。她呼籲勞資雙方協商處理今次突發封區安排，對受影響員工能寬鬆處理。

新巴城巴：員工若受封區影響 隔離期間仍獲支薪

佐敦疫區一帶今日凌晨封閉，有不少打工仔無法上班，有高鐵外判保安員下班後，也無法歸家，要到女兒家暫住，政府則呼籲僱主酌情處理受封區影響而未能上班的員工。新巴城巴表示，若員工因「受限區域」影響而未能上班，隔離期間仍獲支薪，如確診感染新冠肺炎，出示有效的醫生證明書會按病假處理。

九巴表示，因應政府於佐敦「受限區域」的防疫措施，有兩名車長受影響而未能執勤，二人留家及接受檢測期間的基本薪酬不受影響。

《蘋果》也向多間有聘請外判工的機構及企業查詢，包括港鐵及領展等，以及外判服務最多的政府部門食環署及康文署，如何處理受封區影響而無法上班的員工，及會否扣減薪金和福利等，正待回覆。

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