會計師行安永估計香港今個財政年度赤字高達3,630億，與財政司司長陳茂波早前預測財赤逾3,000億頗接近，究竟最終數字是幾多？大家不用亂估，因為肯定大得驚人。

這將會是特區政府連續兩年財政赤字，但按陳茂波在宣讀上年度《財政預算案》時指出，未來幾個財政年度都會出現赤字，即是政府將有一段時間出現入不敷支。不過，一個更加令人憂慮的是香港正面對人口急速老化，與長者有關的公共開支是會持續上升，但當社會變得越來越老齡化時，勞動人口也隨着減少，對中長遠經濟增長必會帶來強大逆風，最終拖低政府收入，驅使結構性財赤出現。

現時財爺陳茂波面對的難題是香港經濟仍然處於衰退期間，政府是需要推出逆周期措施來支持經濟增長，但面對今年的巨大財赤，政府實難繼續大灑金錢，特別是未來幾年政府仍要面對財赤。如果政府不計後果，胡亂增加開支，對一向奉行審慎理財的特區政府來說，這無疑破壞自己的金漆招牌。

誠然，經濟周期有高低，所以當短期的低潮完結後，經濟增長便會增速，但香港面對的不是短暫性財赤，而是由老齡化社會帶出來的結構性財赤問題。加上近年社會氣氛轉差，不少移民專家估計香港將會在未來幾年出現大型移民潮，對已面對勞工供應緊張的香港，移民潮為香港所帶來的結果是「人財兩失」，這不是政府能夠在短時間可以解決的難題。

先救經濟再改革公共財政

財爺的工作真是越來越難做，不過，難做都要做，因為市民對預算案是有期望，特別是剛公佈的最新失業已升至6.6％，反映上個月的經濟動力變得更弱。假若陳茂波在下個月公佈的《財政預算案》不大力支持被重創的行業，市民不但會唔收貨，而且更可能會令失業和結業情況變得更壞，因此，財爺必須權衡輕重，必須先挽救，然後待香港經濟展現復蘇時，才對公共財政進一步改革。

在制訂下年度財政預算時，筆者希望財爺考慮以下四個意見：第一，在經濟衰退時加稅無疑是自殺，但如果政府決定加博彩稅，肯定反對聲音是最小的。從香港賽馬會公佈的業務概況來看，馬會的收入差不多年年上升，即使上年出現疫情，馬會收入只是跌了一成四，較很多大型機構小。由於內地和香港喜歡賭博，上調博彩稅（約5-6％）是不會影響馬會收入，但對穩定政府稅收肯定會適度產生支持。

第二，審視政府所有開支，將無謂的刪減。以政府將會下調2元乘車優惠的合資格申請年齡由65歲降至60歲為例，由於長者人數不斷增加，下調合資格年齡無疑持續增加長者開支。以現時人口急速老化的狀況，這種無謂開支根本是自製麻煩，為自己增加財政壓力。

第三，政府可以考慮出售資產，發行資產證券化債券或甚至可換股債券，這種方法能夠增加政府的現金流，從而紓緩財赤的壓力。

第四，勞工供應已在今年見頂，之後香港便要面對勞動力萎縮的問題。如果政府要維持中長期經濟增長，優質的勞工政策和提升本地勞工的生產力是必須的。陳茂波作為公共財政揸fit人，是有責任在《財政預算案》中提供答案的。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任