有指港府擬向協助許智峯流亡的丹麥議員等4人發出國際拘捕令。流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰透露，丹麥社會民主黨議員Annette Lind、反對黨自由黨Michael Aastrup Jensen 、「第三大黨」社會自由黨兼外交政策委員會主席Martin Lidegaard發表聯合聲明，表明他們會全力支持受中共打壓的議會同事，反對中共「任何將議員職位及自由權利刑事化的行徑」。

早前丹麥傳媒《Politiken》的報道指，港府正調查並考慮起訴曾協助前民主黨議員許智峯，流亡英國的丹麥國會議員Uffe Elbaek和Katarina Ammitzbøll。惟丹麥外相Jeppe Kofod已公開表明，丹麥不會同意將國會政治人物引渡至香港起訴。

跨黨派聲明：不同黨派議員須認清中共真面目

羅冠聰在其Facebook專頁透露，港府有關做法引起當地社會關注，Annette Lind、Michael Aastrup Jensen及Martin Lidegaard群起企硬反對，發起聯合聲明反對中共打壓議會同事，並呼籲各黨派議員加入聯署。

羅冠聰引述有關聯署指，「雖則平時與兩名受中共針對的國會同事Katarina Ammitzbøll 及 Uffe Elbæk或有政見不同」，但反對中共利用政權打壓議會同事，強調「今次對他們給予無限支持，反對任何將議員職位及自由權利刑事化的行徑」，呼籲不同黨派議員要認清中共的真面目以及《國安法》所引伸的問題。

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