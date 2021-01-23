政府抗疫不力令本港整體經濟步入寒冬，本港最新失業率達16年來新高的6.6%，逾24萬人失業。批發及零售界議員自由黨邵家輝預計，有關失業比率只能反映截至去年12月的經濟狀況，最新數字較現況「滯後」，指去年10、11月有「保就業」計劃，惟自12月起未有新一輪計劃幫助僱員，加上新一波疫情爆發令多人失業待業，相信未來的失業率會更高。

邵家輝在電台節目上指，本港自去年12月起受新一波疫情爆發影響，近月食肆需提早關門，市民的消費模式或轉至到朋友家中作客或提早回家，拖累零售等商舖的生意額，恐未來或出現商舖倒閉潮。

邵建議港府可在疫爆發期間，以僱主自願申報形式再推「保就業」計劃，提供援助金支援有需要人士，申請人士需提供公司過去一年的帳目表，證明這一年間公司沒有賺取盈利甚或「蝕錢」，對於違規人士則設懲罰機制。

陸頌雄批羅致光「救市不救人」

陸頌雄亦相信，是次6.6%失業率是在經歷了去年10月、11月的「小陽春」階段後調整出來的數字，未來的失業率或會升穿沙士期間。

陸建議，政府應加緊推出失業援助金及短期工作職位，針對性援助失業重災區如旅遊、民航、飲食或零售等，全面覆蓋支援受疫情影響的行業。他又批評勞福局局長羅致光「救市不救人」，領導無方。

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