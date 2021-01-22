【本報訊】被指控涉欺詐及勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，除夕再被還柙至昨日已第23日，昨晨泛民李卓人及李永達到赤柱監獄探望，為黎打氣。另外台灣屏東縣議員蔣月惠表示敬佩黎智英，指黎除不畏懼惡勢力與權威，也不為生存賺錢失去理念。

屏東縣議員為黎打氣

昨晨8時40分，李卓人及李永達到赤柱監獄探望黎智英，逗留約一個半小時後離開。他們表示黎智英精神不錯，每天早上堅持做運動，下午則有超過四小時的閱讀時間。至早上11時許，市民成先生在赤柱監獄外聲援黎智英，一度呼喊「釋放黎智英，抗議鄭若驊」，其間有警員上前了解，成先生逗留至中午後自行離開。

遠在台灣的社會人士亦繼續聲援黎智英，屏東縣議員蔣月惠表示，黎智英經營報社，近年一直燒錢，他仍肩負起責任，不討好當權者，即使遭中國以莫須有罪名羈押，他仍沒低頭，令人敬佩。她慨嘆香港主權移交後自由消失，一、兩年前到香港時發現港人已不太敢講真話、不談政治，憂慮不小心落入不好的處境，甚至「被消失」，變得步步為營。

蔣希望黎智英能重獲自由，指這是香港政治自由民主的指標：「也希望黎智英仍照自己的理念，不要妥協，別向中國低頭，不畏懼惡勢力，勢必會獲得更多掌聲，我們會永遠支持你，加油！」