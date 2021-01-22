【本報訊】香港基督教播道會聯會歷史悠久，名氣甚響，但機構賬目混亂。聯會的2018年財務報表聲稱現金結餘只有44萬元，同年卻斥資3.2億元購入港大校舍作神學院用途。機構高層近期發出公開信，以買校舍衍生赤字高達3.8億元、每月支付銀行60萬元利息為由，呼籲教友提供無息貸款或無償奉獻協助還債。翻查聯會名下資產，機構家底豐厚，擁有三幅九龍塘地皮，共值近八億元。

記者：潘柏林

根據稅務局資料，香港基督教播道會聯會在1957年成立，已登記成為慈善團體，旗下有67個附屬機構，包括恩泉堂、同福堂、雅斤堂和播道神學院等。翻查2019年財務報表，聯會主席是蘇振豪，社聯公開資料顯示，副主席是陳黔開牧師。陳黔開是警隊「以諾團契」的顧問。

現金剩44萬 核數師質疑賬目

聯會規模龐大，但報稱的資產和收入少得離奇。2018年周年財務報表報稱收入不足80,000元，主要是聯會會費，現金結餘僅44萬元、總資產505萬元。不過，負責財務報表的核數師披露，聯會以信託形式代聯會會員持有物業和上司公司股票，部份物業已抵押，但財務報表一直無交代物業、抵押貸款、股票、租金和財務擔保合約。

核數師最近三年對財務報表持保留意見（Qualified opinion），認為聯會無按照《公司條例》和會計師公會準則編製財務報表。香港會計手足工會主席吳浩謙解釋，保留意見意味會計師對賬目有懷疑，「我哋會計師角度，佢盤數有問題，我哋畀唔到clean opinion（無保留意見）佢」。

聯會報稱資產極少，卻在2018年斥資3.24億元購入香港大學在美孚的教學中心，用作播道神學院新校舍。吳浩謙認為，交易金額與報表上資產不相稱，「我點睇呢，佢都無乜可能用43萬（現金）買到以億計嘅嘢」。此外，2019年報表亦未見相關銀行借貸或資產入賬，「其實應該反映喺財務報告度，例如佢借幾多錢、佢借（嘅）期限，例如利息係幾多」。

根據土地註冊資料，聯會在購入美孚校舍前一日，將三塊九龍塘地皮連物業抵押予銀行，估計是借貸用途。聯會披露，買校舍費用連同稅金、裝修費，總成本高達4.5億元。本報委託泓亮諮詢及評估有限公司估值，美孚校舍最新市值估計約2.8億元。換言之，三年間賬面已蝕約1.7億元。

陳黔開上月以播道神學院院董會主席身份發信稱，為購入神學院美孚院舍，赤字高達3.8億元，減除部份免息貸款後，每月銀行利息達60萬元。記者查閱差餉估價，美孚校舍租值每年僅432萬元，等於每月市值租金36萬元，還利息貴過租值。

稱疫市難售物業 套現需時

陳黔開在公開信解釋，聯會的九龍塘物業仍未找到買家，呼籲教友提供為期二至五年的無息貸款，協助提早還債減低利息支出，公開信亦鼓勵教友為神學院奉獻，可選10萬至100萬元借貸額，又或自訂金額。

翻查資料，九龍塘在2018年至2020年逾10宗地皮成交，由一億元至七億元不等。本報委託估值聯會持有的三塊九龍塘地皮，得出總值約7.73億元。張翹楚分析，有關地皮可做商業用途或住宅用途，屬優質地段，可考慮招標發售，吸引買家報價，只要售出其中一塊地皮，已可套現逾兩億元。

播道會聯會辯稱，過去兩年香港經濟困難，拖延出售物業步伐，神學院因為周轉困難，向弟兄姐妹請求免息貸款，成功出售舊校舍後，會按計劃還清銀行貸款和教友貸款。聯會承認，在處理所有堂會會計報表合併工作上，未能按核數師的時間完成，因此最近三年財務報表獲評「保留意見」。

吳浩謙認為，聯會近年提交的並非合併報表，不能反映屬下會堂財務情況，現時制度難以追究賬目不清問題。慈善機構有責任交代財政狀況，「話畀教友知，究竟佢啲錢用咗去邊呢？用咗係咩地方呢？咁教友先有信心去繼續奉獻落去」。