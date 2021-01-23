佐敦疫區封城消息昨日不斷瘋傳，惟港府一直龜縮拒認，直至周六凌晨4時才於網上刊憲，公佈封鎖佐敦「受限區域」，於指定範圍內實施「禁足令」，於48小時內，強制要求所有居民完成檢測，目標並於周一（25日）早上6時解封。油尖旺區市民今早一覺醒來，方發現已身處四面圍城。因訊息混亂，今早不斷有市民嘗試於受限區域邊界「闖關」，但除了願意接受檢測的當區居民外，其他人士一律被拒放行入內。現場所見，區內居民亦不准在街遊蕩，被民政人員勸退返回住所。有市民追問封鎖令將於何時解除？對方卻指未有確實時間。

今早凌晨4時起，警方分別於受限區域的吳松街、上海街和新填地街，與甘肅街和南京街交界佈防，6個路口均設有鐵閘等路障，並派約20名警員站崗，軍裝警員以小隊形式不斷在邊界外巡邏。警方又拉上橙帶佔據部份行車線，不容許傳媒靠近邊界範圍。至於受限區域內，政府派駐數百名身穿白色和藍色全套保護衣人員，巡視區內所有住宅，並於大廈地下張貼告示。區內所有違泊車輛亦被警方拖走。

吳松街臨時熟食中心收容滯留無居所者

現場政府人員指，區內完成檢疫人士需佩戴白色手帶作識別，方便洗樓時分辨哪些居民未接受強檢。此外，吳松街臨時熟食中心現時已清空，用作收容中心，安置滯留區內但無居所人士，例如清潔工、安老院舍職員和記者等。現場政府人員指，中心內備有床墊和被鋪。

收工回家被阻要到女兒家暫住 未及收拾行裝

城裏的人想逃出去，城外的人卻想衝入去。 居於上海街、任職高鐵站清潔工的莫先生今早剛下班回家，卻於邊界被警方阻撓。政府人員指，如他想入區必須接受檢測，並逗留在封鎖區內直到解封，即使他手持陰性檢測結果，亦要重新再做測試。他指，封城消息流傳多時但一直未有落實，故未有事先收拾行裝，「衫褲鞋襪都要買過」，現時打算到女兒家暫住一段時間。

封鎖區內菜檔憂店內寵物無人看顧

於炮台街經營菜檔的黃先生和黃太，對封城亦感到始料不及，今早到疫區邊界與政府人員理論。黃先生指，店舖內養了兩貓一狗，擔心長期無人看顧或會餓死，希望政府協助餵食。此外，店內有大量蔬菜存貨需處理，希望可獲放行入內搬走貨物。但要求通通被政府人員拒絕，僅指他們或會安排愛護動物協會人員處理貓狗事宜。黃太期後獲准為貓狗送糧，於西貢街和炮台街的封鎖區外，透過警員運送貓糧和飯盒到菜檔。

政府人員2人一枱除罩用膳

中午時份，封鎖區內有政府人員陸續輪流休息，除去保護衣後被安排坐在户外帳篷下，限二人同枱，有公務員隨即除罩飲食。

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