【本報訊】連鎖日式食肆吉野家有分店近期在店內出售水餃、火鍋肥牛及急凍海鮮等食材，本報發現吉野家僅持有普通食肆牌照；食環署確認涉事分店零售食材不屬食肆業務，違反持牌條件，已向持牌人發出口頭警告。

記者日前在沙田置富第一城商場內的吉野家分店發現，店舖入口收銀處旁放置一個冷藏陳列櫃，內有急凍火鍋牛肉、急凍大蝦及蟹棒等食材，放置凍櫃的環境與吉野家餐廳範圍無明顯區隔，圍繞牆身為木紋裝潢，與店面其他位置無異。

分店員工向記者推銷，指現時吉野家出售多種火鍋食材，「喺舖頭食又得，買返屋企都得」，員工亦推介記者追蹤其Whatsapp商業賬戶，又指不時會有優惠推出，「真係好抵，我自己都有買」。除食材外，凍櫃內亦有熟食產品，包括「和風牛肉方便包」等。

僅持普通食肆牌

宣傳單張顯示，零售食材的品牌為「吉食匯」，其Whatsapp商業賬戶不時發放宣傳資訊，顧客可到沙田第一城、葵涌廣場及尖沙嘴分店選購產品。翻查資料，吉野家去年尾推出零售品牌吉食匯，主打網上銷售，售賣急凍食材、預先包裝食品及零食等，現時吉野家門市開設的專櫃屬體驗區，未來計劃開設實體店。

翻查食環署資料，位於沙田置富第一城、葵涌廣場及尖沙嘴的吉野家分店均持普通食肆牌照。食環署表示，曾派員到餐廳視察，發現有出售急凍肉類及海鮮等食材，違反持牌條件，已向持牌人發出口頭警告。

根據食環署現行政策，署方會先口頭警告違反牌照條件的持牌普通食肆，並要求其在指定限期內糾正，若未有糾正或在六個月內再次有同類違規情況，署方會發警告信，若收到三次書面警告仍未糾正，署方會考慮取消其牌照。

吉野家外判廣告商2019年中以「獅子狗（竹輪）」諷刺撕走文宣的警員，持有吉野家香港及中國內地特許經營權的母公司合興集團隨即解僱負責廣告事務的員工，及與涉事廣告公司解約，引起港人罷食。