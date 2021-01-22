【刑毀案】

【本報訊】15歲少年被指破壞港鐵站設施，辯方審訊中稱有警長毆打少年逼供，少年父親亦供稱在警署聽到屏風後傳出「砰鈴嘭唥」聲，警長並對他謂「拉咗你個仔，承認咗喺觀塘地鐵站爆玻璃」，後來他發現兒子滿身傷勢。裁判官屈麗雯昨裁定控方未能證明少年自願招認刑事損壞罪，遂剔除相關供詞，並裁定該罪名不成立，惟少年面對的非法集結及管有攻擊性武器罪名則表證成立，審訊繼續。同案被告供稱，當日行街時無故被指襲警，遭警方動武制服。

同案男生：行街被指襲警

被告為現已16歲的李姓少年及現時19歲男生高朗，被控前年10月7日在觀塘犯案。面對非法集結及拒捕等四罪、在大專院校修讀視藝科的高自辯，供稱當晚穿紅色阿仙奴波衫到觀塘用膳。過馬路時，一群黑衣人迎面跑向他喊：「防暴追啊！」高於是轉身一同奔跑。

高跑至斜路時停步喘氣，突見「全綠嘅一隻嘢，塊面黑色嘅」出現，手持警棍指向他說：「X你老母，打X我？」高即時舉手回答：「喂，阿蛇，我乜X都冇做。」惟對方手起棍落，打他左邊頭部，再拳擊他的面部，又扯其衫領及面罩，將他拉跌並謂：「蒙面好X型啊？」高續指當時趴在地上，防暴用膝蓋「鋤」他腰，「捽咗好耐，係咁捽」，其後第二名防暴亦一同鋤腰，並將他反手鎖上手銬。辯方問為何聽到防暴趨近會感害怕，高答「佢哋會亂咁打人」。下周一續審。

案件編號：KTCC412/20