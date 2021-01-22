【本報訊】四名男女被指前年在紅磡非法集結，案件昨續審。辯方盤問當日拘捕首被告的西九龍衝鋒隊警員吳振霆，指吳對首被告連番施襲，包括踩被告的頭，與同袍對他拳打腳踢，又在警車上把他的頭撞向車窗，且以警棍捅身，更伸手進他的褲袋內揑其下體；到了警署訓示室，又要求被告臉貼桌面，當被告欲抬頭張望四周情況時打他的頭。吳統統否認，並一度質疑辯方重複盤問謂：「我諗我唔需要同你澄清。」但法官陳廣池隨即指正吳「呢個係錯嘅」，提醒他必須回答問題。

警員6835吳振霆日前護送作供督察離開灣仔政府大樓停車場時，一度恐嚇在場拍攝記者謂「邊個影相拉邊個」，兼且伸手擋鏡頭。辯方昨庭上盤問吳，兩度問及在港鐵站搜袋的過程，吳回答第二次提問時說：「你問咗呢個問題好多次，我諗我唔需要同你澄清。」法官陳廣池聞言指吳身為證人，「角色係答問題」，不能說出不用澄清之類的話，「呢個係錯嘅」。陳官強調，除非法庭認為問題會損害證人權利，否則吳必須回答。吳至此才表示清楚明白。

疑逼臉貼桌面「一郁就打」

辯方指吳拘捕案中首被告張漢東的時候，根本沒表明罪名或施行警誡。辯方又指吳在黃埔港鐵站踩張的頭，再與同袍拳打腳踢他。

及後吳帶張乘警車赴紅磡警署途中，把張的頭推撞向車窗玻璃或鐵欄四至五次，又多次拳毆張的頭部，而吳或同袍又曾使用涉案彈叉彈張的背部。吳本人更拉張到警車地板後，以警棍捅張的背、肚及肩，然後把張拉起，以戴着護膝的膝部撞張的肚及胸。辯方又指，吳在警車上對張「周身摸」，更曾伸手進張的褲袋取走其電話，繼而大力「揸」他的下體。吳對上述指控一概否認。

辯方續指，當吳帶張到警署訓示室途中，把張推跌並大力拉扯他的手銬，導致張膝蓋擦傷、長褲破裂與手腕瘀傷。而吳在訓示室內叫張把臉貼在桌面並向着牆壁，不准郁動，揚言「一郁就打」，張因而看不到訓示室環境。及後張抬頭欲看室內發生何事，因而被吳打頭。吳同樣否認，並謂當時他其實只是叫張「烏低少少個身」，以便解開手銬。案件下周二續審。

案件編號：DCCC1/20