【本報訊】社民連前年10.1在灣仔遊行，途中遇上不同政見人士搗亂，其間有六旬散工涉用雨傘損毀屬於社民連的道具棺材。裁判官林希維昨裁決指，多名控方證人不約而同供稱被告多次用雨傘觸及紙棺。雖然被告作供企圖置身事外，但林官最終裁定被告與其他人士夥同犯案，刑事毀壞罪成。林官下令索取背景報告，下月4日判刑，其間被告還柙。

官指被告圖置身事外

裁判官林希維裁決時指，社民連成員趙志琛作供清晰直接，肯定指出被告孫國榮（65歲）曾用雨傘「撩」紙棺，亦公允地承認在衝突中倒地，沒有看見雨傘有否碰到紙棺。林官接納兩名作供警員的說法，裁定被告曾多次以雨傘接觸紙棺。

另一方面，林官認為被告的證供不可信亦不合理，質疑被告聲稱路過去看升旗禮，在盤問下卻表示不知道升旗禮開始時間。林官續指，當辯方盤問時指出升旗禮不設公眾席，被告支吾以對謂：「冇唔代表唔去得㗎。」林官認為被告的說法是企圖置身事外，最終裁定被告與其他人士擔當不同角色，以達致損毀紙棺之目的，裁定被告刑事毀壞罪成。

辯方求情指，本案首被告早前認罪獲判感化，建議法庭判刑不應相差太遠，惟林官指首被告沒有使用工具毀壞棺材。辯方回應謂兩被告是夥同犯罪，林官則反駁指判刑應有不同考慮，舉例謂：「打劫金舖，入面揸槍嗰個，都會判得重過出面揸車嗰個。」

案件編號：ESCC363/20